Как бывшая пионерка из ГДР стала королевой панка: 60 лет Нине Хаген

Житие панк-дивы Нины Хаген по большей части состоит из историй, рассказанных ею самой о себе. Рок-музыканты вообще все – знатные мастера автобиографического творчества, но "Мама панка" умудряется выделяться даже на этом фоне. Надо сказать, что у нее отлично получается и отделить крупицы истины от легенды порой бывает почти невозможно.

Панк-рок через Берлинскую Стену

Нина Хаген родилась в ничем не примечательный день 11 марта 1955 года в семье известного писателя и киносценариста Ганса-Олива Хагена и актрисы Евы-Марии Хаген. И если о Гансе знают в основном узкие специалисты по истории немецкой словесности, то Еву-Марию во времена оны называли не иначе как "восточногерманской Бриджит Бардо". За свою долгую карьеру она успела сняться примерно в сотне фильмов, сыграть бессчетном количестве спектаклей (ученица самого Брехта, между прочим) и продолжает работать до сих пор.

В общем про таких как Нина в советских энциклопедиях принято было писать : "родилась в творческой семье". Как правило, такие дети идут по родительским стопам, а исключения если и встречаются, то крайне редко. И стала бы несостоявшаяся "Панк-мама" неплохой драматической актрисой или "народно-демократической" эстрадной певицей вроде Анны Герман, когда б не семейные обстоятельства. Спустя два года после ее рождения Ева-Мария благополучно развелась со своим драматургом и вышла за Вольфа Бирманна. Вот с этого места стоит поподробнее.

Вольф Бирман – этакий восточногерманский Высоцкий, он даже некоторые его песни переводил на немецкий и исполнял у себя на концертах. Уроженец Запада, но в 1953 году он перебрался в ГДР, причем с получением гражданства ему помогала жена Эрика Хонекера. На Востоке в то время царила своя "Оттепель" и правящая партия СЕПГ вовсю крутила роман с левой интеллигенцией. В ГДР бард создает свой собственный рабочий и студенческий театр, продолжавший традиции Брехта, много выступает с концертами… и постепенно начинает сближаться с левыми диссидентами, считавшими, что в странах "восточного блока" строится вовсе не социализм, а вульгарный государственный капитализм под командованием партийной бюрократии.

В 1965 году Бирман дает несколько концертов и выпускает пластинку в ФРГ, после чего в ГДР ему запрещают публичные выступления и громят в прессе, обвиняя в "классовом предательстве" и "непристойности". Следующие 11 лет его биографии почему-то "выпадают" практически повсеместно. Формально Бирман был в опале, но как-то жил и чем-то занимался, даже давал концерты за границей; "зажимать" до конца его не стали. Видимо было как у Высоцкого: "Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел "Охоту на волков". Среди восточногерманского руководства у барда было много поклонников. В ГДР, так же как и в СССР, самые крамольные разговоры можно было услышать не на диссидентской кухне, а в номенклатурной баньке. Ева-Мария в это время представляла восточногерманский актерский цех, блистая на международных кинофестивалях. Одним словом, семья Нины принадлежала к "кругам", чем юное дарование беззастенчиво пользовалось.

Известна история о том, как ее выгнали из пионерского лагеря. 13-летняя девчонка постоянно глотает непонятные розовые таблетки, явно наркотические, а на все вопросы отвечает, что у нее идет бурная половая жизнь, и ей надо постоянно пить противозачаточные. В конце концов, терпение у воспитателей лопнуло. Из пионерской организации Нину вышибли за участие в студенческой демонстрации, а из школы она ушла сама, не доучившись до 10 класса. "Пить, курить, говорить и ругаться матом я начал одновременно" - как говорят у нас в таких случаях. Пора начинать артистическую карьеру.

В 1972 году Нина проваливается на экзаменах в театральную школу и уезжает в Польшу, где гастролирует с местной рок-группой, исполняя песни Дженис Джоплин и Тины Тернер. Вернувшись в Берлин она поступает на местную "фабрику звезд" - Центральную студию развлекательной музыки. Отсюда пошел миф, вовсю распространяемый поклонниками и несознательными авторами рок-энциклопедий о том, что у Нины - "оперное образование и четыре октавы". В 1974 году она выигрывает первое место на конкурсе в Карл-Маркс-Штадте, получает титул "Певица года" и два года гастролирует по всей ГДР с группой Automobil, собирая полные залы. В это время она неуловимо напоминает молодую Пугачеву времен роковых экспериментов "Рецитала", они даже почти ровесницы. Если бы Нина осталась в ГДР, то наверняка стала бы немецкой Примадонной, но карьера социалистической поп-певицы ее, видимо, ни разу не прельщала.

В 1976 году Вольфа Бирмана во время очередных гастролей по ФРГ "задним числом" лишают восточного гражданства – как и многих наших диссидентов. Далее начинается еще один популярный "нинахагеновский" миф о "побеге через Стену". На самом деле Нина никуда не лазала под пулями часовых и не пробиралась по полузатопленным и кишащим крысами подземным туннелям, а просто написала письмо в МИД о том, что если такого великого человека изгнали из страны, то она, как верная падчерица, и дня не желает оставаться в ГДР. Ее просьбу тут же удовлетворили и велели ей в течение четырех суток убраться из "красной Германии" на все четыре. Нина тут же вылетает Гамбург, где ее ждет любящий отчим и готовый контракт с Сolumbia.

"Панк-рок мамочка"

В Гамбурге у нее тоже что-то не заладилось, и Нина перебирается в Лондон, где, как опять же принято говорить, "с головой окунается" в местную панк-тусовку. 1977-й – это пик британского панка, за которым уже был виден обрыв и неконтролируемое падение в пропасть. Сид Вишез только что начал играть в Sex Pistols, но буквально через два года его не станет , а следом за ним начнет стремительно уходить из жизни поколение, усилиями которого эта музыка создавалась. На смену классическому панку придет пост-панк, который в свою очередь породит "новую волну" и "готику". Нина оказалась как раз в той самой точке бифуркации, и не случайно одной из самых близких подруг в этой самой лондонской тусовке для нее стала Сьюзен Баллион, более известная как Сьюзи Сью (Siouxsie & The Banshees), которую все-таки чаще относят к протоготам, чем к панкам.

Нина Хаген и Сьюзи Сью – любовь на всю жизнь. Фото: cherrycolouredpunk.tumblr.com

Первые два альбома Nina Hagen Band в результате получились совершенно эклектичными. Там можно найти и классический панк в духе "Пистолз" и The Ramones, и хард-рок и еще черти что. На третьем альбоме ее чуть-чуть уносит в ставший модным реггей, к которому Нина с присущей ей непосредственностью пристегнула альпийский йодль (African Reggae), там же у нее случится пара экспериментов с ранней готикой, от которой она, впрочем, взяла в основном сценический образ "злой куклы". Четвертый альбом и его главная композиция "New York, New York" - это уже "новая волна". При ее прослушивании сразу становится понятно, из какой тумбочки Константин Кинчев позаимствовал свой вокал времен "Энергии". В общем, с точки зрения музыки, Нину носило во все стороны, при этом она ничем всерьез не увлекалась, скорее тащила в свой сундучок то, что в данный момент было модным.

Своей «заочной учительницей» она всегда считала Дженис Джоплин. Впрочем, при желании там можно с той же легкостью отыскать намеки на Марлен Дитрих, и американский соул, валькирий из вагнеровских опер, Эдит Пиаф, и Патти Смит, да и ту же Сьюзи Сью. Вся суть заключается том, что Нина не поет, а глумится голосом, причем ее вокальные упражнения могут быть вообще никак не связаны с содержанием песни. Так можно исполнять все что угодно – хоть кавер на "Move over" Дженис, хоть арию из классической оперы, на выходе все равно будет получаться панк. В нашем роке практически нет аналогов, на ум приходит разве что "Дядя Федор" Чистяков, но даже он так не умел.

Кстати еще один миф, собственно про "Маму панка" - принято считать, что именно с Нины в Германии и началась панк-движуха. На самом деле одновременно с ней и на Западе и на Востоке появилось немало достойных групп, таких как Die Ärtze и Die Toten Hosen и Der Dicke Polizist, но международную известность получила именно Нина.Во-первых, потому что начинала в Англии, а во-вторых - из-за языкового барьера, пробить который неанглоязычному артисту практически невозможно. Впрочем, сама она трактовала свое прозвище несколько иначе: "Да-да, меня, действительно, называли панк-мамой, но, главным образом, потому, что мне уже было 22 года, а всем остальным в лондонской панк-тусовке по 14-15".

"Меня похищали инопланетяне"

Кем только Нина Хаген за свою жизнь не побывала. "Панк-мама" - для кого-то и этого бы вполне хватило, но для нее было слишком мало. Со своей первой группой она порвет очень быстро – в основном из-за неуемной жадности (Нина потребовала себе половину гонораров от выступлений) и второй альбом "Unbehagen" им придется записывать порознь. Потом Нина пробует собрать новый состав, параллельно снимаясь в кино, а заодно становится главной героиней германских и австрийских телевизионных ток-шоу о проблемах молодежи. В этом качестве она умудрилась переплюнуть даже Сид Вишеза с Джонни Роттеном . Если Sex Pistols прославились на весь мир тем, что стали первым, кто выматерился в прямом эфире, то Нина Хаген там же продемонстрировала…гм, технику правильного женского самоудовлетворения. СМИ и даже австрийское Федеральное собрание потом еще год обсуждали эту историю– что Нине, собственно говоря, и требовалось. Формулу "имидж + скандал = деньги" она усвоила для себя четко.

Конечно же Нина Хаген не была первой рок-звездой , попавшейся в липкие сети вкрадчивых бородатых гуру, но у нее это зашло настолько далеко, что отлилось не только в индийские мотивы в музыке и основание собственного ашрама, но даже в то, что свою дочь (от голландского торчка и тусовщика Фердинанда Кармелка) она назвала Космой Шивой. Прочем индуизма для нее тоже оказалось мало – еще она увлекалась уфологией и рассказывала прессе о том, как побывала на борту летающей тарелки, боролась за права женщин и животных, против апартеида в ЮАР, написала песню про Горбачева, успела побывать музой модельера Жан-Поля Готье, защищала современного политзаключенного и борца с банками Густля Моллата, а сейчас, вроде как, истово верующая христианка. И это далеко не полный список, между прочим.

Вот только складывается впечатление, что она все это – не всерьез. Что "житие Нины Хаген, написанное ей самой" является прямым отражением ее песен, в которых вокал никак желает сочетаться с текстами – такое же безумно-эклектичное, но при этом начисто лишенное глубины."Я немецкая поэтесса, мыслитель и певица" - так говорит она о себе. Мыслитель, разумеется, имеет право быть клоуном, но за его эпатажем всегда спрятан подтекст, который публике предстоит разгадать. Нина Хаген в последний момент этот подтекст выдергивает и заменяет на противоположный. Или просто демонстрирует, что на самом деле никакого смысла там нет и не было никогда . Но если все "не всерьез", то карета обращается в тыкву, эпатаж – в позерство и дурновкусие, а сама «панк-мама» становится вульгарно накрашенной певичкой из кабаре.

Но может быть так и надо, в конце концов, панк не терпит никаких рамок по определению.

Алексей Байков