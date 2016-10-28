Вирусная песня про "Ручку-ананас-яблоко-ручку" попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: youtube/CHEE YEE Teoh

Песня Pen-Pineapple-Apple-Pen ("Ручка-ананас-яблоко-ручка") японского исполнителя Пико-Таро попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ТАСС.

PPAP стала самым коротким синглом за всю историю музыкального чарта Топ-100 американского журнала Billboard. Бессмысленная композиция длится всего 45 секунд и состоит из электронного аудио-сэмпла и многократно повторяющихся трех слов – ручка, ананас, яблоко. Видео-ролик с Пико-Таро в леопардовом костюме стал вирусным по всему миру, а на YouTube сразу стали появляться "альтернативные" клипы. Сейчас видео набрало более 67 миллионов просмотров.

"Я большое исключение в Японии, поэтому, наверное, все надо мной смеются. Я очень рад, что стал популярным, но я не считаю себя олицетворением японской современной культуры, – сказал Пико-Таро в интервью ТАСС. – Однако мне очень приятно, что меня считают представителем японской культуры, поэтому я бы хотел посетить как можно больше стран и вместе со всеми соединить как можно больше ручек и яблок".

Видео: youtube/пользователь: SChannel Tran