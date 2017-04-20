Теодор Курентзис и Василий Петренко стали лауреатами Music Magazine Awards 2017

Фото: facebook.com/classicalmagazine

19 апреля в Лондоне на торжественной церемонии были названы лауреаты премии журнала BBC Music Magazine. Среди победителей Теодор Курентзис с записью оперы Моцарта "Дон Жуан" и Василий Петренко, записавший три симфонии Чайковского с Королевским филармоническим оркестром Ливерпуля. Результаты были опубликованы на сайте премии.

Жюри отобрало 21 запись среди "пятизвездочных дисков", выпущенных в течение прошлого года. Кроме записи "Дон Жуан", среди номинантов фигурировал CD со скрипичным концертом Чайковского (солистка Патрисия Копачинская) и "Свадебкой" Стравинского, также записанными музыкантами Пермского театра оперы и балета.

Победу в номинации "Лучшая запись года" одержал альбом с тремя симфониями Чайковского (Первая, Вторая и Пятая) в исполнении Королевского филармонического оркестра Ливерпуля и Василия Петренко, занимающего пост художественного руководителя этого коллектива уже десять лет. Диск также стал фаворитом голосования в категории "Лучшая оркестровая запись".

Один из спецпризов жюри премии достался диску с музыкой Джулиана Андерсона, композитора в резиденции Лондонского филармонического оркестра в период с 2010 по 2014 годы. Две мировые премьеры, вошедшие в этот альбом, продирижировал Владимир Юровский.

BBC Music Magazine – ежегодная музыкальная премия, в которой участвуют записи симфонической, камерной, оперной, хоровой музыки. Номинантов выбирают эксперты, а победителей определяет интернет-голосование, которое в этом году завершилось 24 февраля.