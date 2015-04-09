Рэпер Tyler The Creator анонсировал новый альбом

Фото: facebook.com/TylertheCreatorOfficial
13 апреля рэпер Тайлер Оконма, известный как Tyler The Creator, выпустит новый альбом под названием "Cherry Bomb". Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.
Он уже доступен для предзаказа на iTunes, а две новых песни из "Cherry Bomb" появились на платформе SoundСloud. В создании альбома приняли участие рэперы Канье Уэст и Лил Вейн.
Выходом в свет нового альбома закончится напряженная для певца неделя, в рамках которой он также презентовал собственное приложение Golf Media.
С помощью приложения фанаты смогут загрузить контент, связанный с деятельностью певца: видеоролики, трансляции и статьи из будущего печатного журнала Golf Magazine. Приложение уже доступно для загрузки. Первые два месяца использования будут бесплатными, а после потребуется покупка абонемента за пять долларов в месяц.
В настоящее время Тайлер - один из самых разноплановых и продуктивных молодых рэп-исполнителей. Выпускается на британском независимом лейбле XL Recordings (White Stripes, Damon Albarn, Thom Yorke) и на собственном лейбле Odd Future Records.