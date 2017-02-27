В Москве открылся "Московский дом Ахматовой": что там можно увидеть

В доме антикварной книги "В Никитском" появилось мемориальное пространство, посвященное Анне Ахматовой. Экспозиция открылась 21 февраля. Что там будет – рассказывает куратор проекта, искусствовед и коллекционер Анатолий Гостев.

Официального адреса у Анны Ахматовой в Москве никогда не было, но каждый раз, приезжая сюда, она останавливалась в одном и том же доме, у своих друзей Виктора Ардова и Нины Ольшевской, и их сыновей – мультипликатора Бориса Ардова, писателя протоиерея Михаила Ардова и актера Алексея Баталова. Идея создать в Москве музей, посвященный великой поэтессе, давно витала в воздухе, и лучшего места для этого, чем квартира Ардовых, не найти. Но квартира эта до сих пор остается жилой, и превратить ее в публичное пространство не представлялось возможным. Решение проблемы пришло само, когда Отец Михаил Ардов привез семейные реликвии на реставрацию в дом антикварной книги в Никитском переулке. Вместе с основателем аукционного дома "В Никитском" Николаем Шутовым и коллекционером Анатолием Гостевым им удалось воссоздать модель ахматовских комнат и превратить их в музейное пространство.

Анатолий Гостев, куратор проекта:

"Сам по себе образ музея, мемориального пространства "Московский дом Анны Ахматовой", – это реконструкция, притом достаточно условная. Практически театральная декорация на подлинных материалах, связанных с Ахматовой в доме Ардовых. Речь идет о детской, комнате Алексея Баталова, в которой жила Ахматова, когда приезжала в Москву, и гостиной, где собирался весь литературный цвет XX века. Объединяют эти два интерьера силуэты-портреты поэтов XX века работы Елизаветы Кругликовой, 1920 года. Интересно, что в совокупности эти портреты являются иллюстрацией к "Поэме без героя" Ахматовой, которая создавалась, комментировалась и дополнялась именно в доме на Ордынке".

Основные экспонаты

Прежде всего, это "Его величество" стол, за которым работала Анна Андреевна Ахматова, будучи в Москве. Он стоял в комнате совсем еще юного Баталова, который спал в гостиной в те дни, когда в доме находилась знаменитая поэтесса. Что только на этом столе ни написано! Редакция "Реквиема", редакция "Поэмы без героя", все переводы, над которыми Ахматова работала в Москве. Это переводы с корейского, с японского и татарского. Дело в том, что Ахматову практически не печатали после постановления о журнале "Красная звезда" и она в основном работала с переводами. Только в конце 50-х годов ей позволили издавать части "Поэмы без героя". И появились первые ахматовские сборники. Именно на этом столе составлялись автобиографические тетрадочки, которые Ахматова вела от руки и сама же сшивала.

На столе – чернильница. Ахматова пользовалась только автоматической ручкой со стальным перышком. И она работала с этой чернильницей все годы, пока жила на Ордынке. Здесь же стоит французский будильник из комнаты Баталова. Здесь же – евангелие из библиотеки Ардовых, которое читала Ахматова. Оно поступило к нам как совершенно уникальная духовная ценность. Помимо него у нас порядка двухсот томов из библиотеки Ардовых, в том числе и книги, подаренные Ахматовой, и очень интересный архивный материал с домашними записками и газетами. Буквально из каждой вещи, которые представлены в нашем "Доме Ахматовой", можно было сделать мемориальный музей.

Нина Попова, директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме "Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме приветствует любое начинание, связанное с сохранением памяти о нашей патронессе. Тем более, что с Москвой в биографии и творчестве Ахматовой связано очень многое. Необычно, что экспозиция, посвященная поэту, появится не как филиал московского Литературного музея, в собрании которого хранятся многие ценные материалы, посвященные Ахматовой. Однако и негосударственный музей поэта вызывает у нас интерес и симпатию"

В гостиной на стене висят две литографии французского мастера Буальи из подлинной гостиной, овальное зеркало в ореховой оправе, диван и два кресла, в которых сидели гости Ахматовой и Ардовых. И знаменитый стол из гостиной, про который Ахматова писала "Из-под пестрой скатерти не видать стола, я стихам не матерью, мачехой была". Так вот за эти столом сидели Зощенко, Пастернак, Райкин, Шостакович. И рядом со столом, сбоку, стоит пишущая машинка. Сама Анна Андреевна машинкой не пользовалась, на ней Лидия Корнеевна Чуковская и Михаил Ардов (теперь уже Отец Михаил) перепечатывали стихи с ахматовских рукописей.

В планах кураторов "Московского дома Ахматовой" – проведение литературных вечеров и творческих встреч с актерами, поэтами и писателями. "У нас большие планы на это пространство: мы хотим, чтобы музей жил, собирал неравнодушных к поэзии людей, хотим возродить "ахматовку", – добавил Анатолий Гостев. "В наших планах – ежемесячное проведение мероприятий, посвященных Анне Андреевне, создание премии имени Анны Ахматовой для начинающих поэтов, выпуск "Ахматовского ежегодника", поэтические и литературные вечера, а также многое другое".



