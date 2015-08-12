"Космический пистолет" передали в музей "Московский Кремль"

Государственному историко-культурному музею-заповеднику "Московский Кремль" передали "Космический пистолет ТП-82". Церемония состоялась в музее Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщает "Интерфакс".

Оружие было создано специально для самозащиты космонавтов, приземлившихся вне заданной территории, и имело особую конструкцию.

"Представьте ситуацию: человек приземлился, у него сломана рука, и одной рукой он не может ни зарядить пистолет, ни дослать патрон в обойму. Поэтому надо было разработать новую систему, которая позволяла бы управляться одной рукой", – рассказал один из инициаторов создания ТП-82 космонавт Алексей Леонов.

Еще одной особенностью пистолета стал съемный приклад, который позволял вести точную стрельбу даже в условиях гиподинамии – слабости в мышцах космонавта.

"Космический пистолет" должен был защищать приземлившийся экипаж от опасных лесных зверей. Кроме того, с помощью оружия можно было подавать световые сигналы, если спускаемый аппарат совершил посадку в безлюдной местности.

Пистолет имеет два горизонтальных гладких ствола 32-го охотничьего калибра и находящийся под ними нарезной ствол калибра 5,45 миллиметров. Боеприпасы для пистолета были разработаны в ЦНИИ точного машиностроения и сохраняли герметичность после длительного пребывания в условиях низкого давления.

Отметим, в истории советской космонавтики известны случаи, когда корабли приземлялись в нерасчетной точке. Так экипаж аппарата"Восток-2" в марте 1965 года из-за отказа автоматики во время посадки приземлился в глухой тайге за 200 километров от города Пермь.