"Вечерка": у москвичей появится "культурный паспорт"

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": в Подмосковье появятся мусороперерабатывающие комплексы нового поколения, соревнования факиров пройдут на территории крепости "Сетуньский Стан", москвичи смогут получить "культурный паспорт", в Новопеределкино пустят скоростные электропоезда "Спутник".

А с паспортом дешевле

Культурные москвичи смогут ходить в городские музеи вполовину дешевле, чем все остальные, пишет "Вечерка". Помимо богатого внутреннего мира и томика Пушкина под мышкой, подтверждать духовность будет специальный "культурный паспорт".

Получить его можно в обмен на листовку с кодом, которые распространяют в музеях и некоторых городских кафе.

Возведут комплексы по переработке мусора

Первые пять многофункциональных мусороперерабатывающих комплексов нового поколения построят в Московской области в течение трех лет, оставшиеся 14 - до 2020 года, сообщил вчера заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

Как пишет газета "Вечерняя Москва", там будет обязательная сортировка и вовлечение во вторичный оборот. Уровень переработки мусора на этих полигонах составит максимум 50 процентов от общего объема, но для этого нужно найти источник финансирования.

Факиры обещают жару

Сегодня вечером на территории крепости "Сетуньский Стан" пройдет ежегодный фестиваль "Вселенский карнавал огня", во время которого факиры будут соревноваться друг с другом в выдувании огненных струй изо рта.

Этот счастливый "Спутник"

Новопеределкинцы станут счастливыми уже с 1 июля. Власти обещают избавить их от главной проблемы: ежедневного мучительного выбора между тесным метро и медлительным автомобилем. Специально для них пустят комфортабельные скоростные электропоезда "Спутник".

При помощи такого поезда каждый житель района Новопеределкино сможет добраться до Киевского вокзала всего за 25 минут. Кроме скорости "Спутники" от обычных электричек будет отличать и интерьер: в экспрессах не предусмотрены тамбуры, зато есть туалеты, мягкие сиденья, расположенные, как в метро, вдоль стен, и даже кондиционеры.

