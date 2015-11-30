Булгаковская Москва: карта для прогулок и немного истории

Фото: ZUKCLUB

Творчество Михаила Булгакова очень тесно связано с Москвой. Взять хотя бы роман "Мастер и Маргарита", каждый адрес которого имеет реальный прототип. Где мог быть Театр варьете, подвальчик Мастера, МАССОЛИТ, особняк Маргариты? Эти места были обнаружены исследователями и сложились в карту булгаковской Москвы, по которой и сегодня можно прогуляться с книжкой в руках, читая текст и представляя его героев в декорациях города.

В последние годы появилась новая булгаковская география. Например, в переулках Арбата можно найти целую галерею персонажей "Собачьего сердца" и "Мастера и Маргариты", а рядом с Патриаршими – архипелаг кафе и другие заведения, брендирующиеся классиком. Эта география – непростая, запутанная.

Как выглядит булгаковская Москва? Как вышло, что сразу два памятника писателю могут появиться в городе? Почему он богаче многих других литераторов представлен в Москве? Разбирался корреспондент m24.ru. Ниже мы публикуем карту мест, связанных с жизнью писателя и его творчеством. Чтобы увидеть объект и узнать, что это, нужно просто нажать на голубой буллет. Под картой – гид, чтобы прогулка была познавательной.

Остаться в Москве навсегда

Михаил Булгаков приехал в Москву в 1921 году "без денег, без вещей с тем, чтобы остаться в ней навсегда", как он сам о себе напишет. Город в полной мере станет его творческой лабораторией: писатель создаст циклы "Столица в блокноте", "Москва 20-х" и другие произведения. Но, пожалуй, самым "московским" станет роман "Мастер и Маргарита". Почти вся география романа выросла из реальных улиц и домов.

Один из прототипов особняка Маргариты Николаевны Фото: Светлана Кондратьева

И если Булгаков открыл для себя Москву в 1920-х годах, то Москва смогла в полной мере открыть для себя Булгакова лишь в 1960-е. Ведь "Мастер и Маргарита" был напечатан на русском языке только в 1966 году, спустя 26 лет после смерти автора. "Ваш роман прочитали…" – слова, сказанные Воландом Мастеру, сбылись в московской реальности. А то, что происходило дальше, могло бы удивить даже самого Булгакова.

Загадки Патриарших

После публикации роман читали буквально взахлеб все, кто мог достать журнал "Москва" или самиздатовскую книгу. А потом начинали искать, где же жил Воланд или где отрезало голову Берлиозу. Иногда эти адреса стихийно превращались в народные памятники. Например, стены подъезда дома №10 на Большой Садовой, в котором находилась "нехорошая" квартира, исписаны цитатами и изображениями писателя и его героев.

Стены закрашивали, но поклонники вновь брались за кисти. Тем временем в "нехорошей" квартире появился музей, в 2007 году получивший статус государственного. А в 2004 году в этом же доме открылся негосударственный музей "Булгаковский дом". Начались раздвоения – впрочем, друг друга дополняющие.

Фото: vk.com

Стоит пройти несколько переулков от дома на Садовой, и вы окажетесь на Патриарших прудах. Если попытаетесь найти здесь ответы на булгаковские вопросы, окажетесь в зазеркалье, где все вроде бы сходится, но не совсем. "Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина" – Берлиоз и Иван Бездомный. После беседы с Воландом, которая происходила на одной из скамеек, Берлиоз попадет под трамвай.

Начинаешь разгадывать этот маленький отрывок, и выясняется, что трамвайного маршрута здесь никогда не было, но были рельсы, использовавшиеся в теплое время года как депо. Скамейки вроде бы стоят, но найти ту самую можно весьма условно – и скамейки, и сами аллеи были обновлены в 2003 году, Булгаков их никак не мог видеть. А если вспомнить, что сам Патриарший пруд в 1924 году был переименован в Пионерский, и вовсе окажется, что, когда писатель в 1928 году создает первый черновик романа, на карте Москвы Патриарших прудов не существует. Последнее, правда, объясняется тем, что официальное название не прижилось среди москвичей.

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита". Фото: virtualnyeobrazy.ru

Впрочем, такое положение дел совпадает с художественным видением Булгакова. Помните: "Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!" – говорил Коровьев. Неудивительно, что, когда в городе решили установить памятник писателю, история завертелась непростая.

Примус раздора и тропа примирения

Конкурс на памятник автору "Мастера и Маргариты", проведенный в 1998 году, выиграл Александр Рукавишников. По его задумке на пересечении двух аллей должна была стоять бронзовая скамейка с сидящим на ней писателем. Скорее всего, его действительно можно было в такой момент увидеть на Патриарших. А вокруг скамейки должны были стоять его герои: Понтий Пилат, Иешуа, машина с грачом, Коровьев и Бегемот, пес Банга, Мастер и Маргарита. Проект Рукавишникова прошел согласования, на него были выделены деньги, и даже успели отлить часть фигур, но… столкнулся с протестом со стороны жителей района.

Причин недовольства было две. Во-первых, количество скульптур сильно меняло облик прудов. Во-вторых, не вызвала одобрения скульптура примуса, которую планировалось установить в пруду (из-за этой второй причины протест окрестили "примусоборчеством"). Тогда, в 2003 году, монумент не стали устанавливать, оставив его статус непроясненным.

Мастер и Маргарита. Скульптура Рукавишникова. Фото: plus7-db.com

О нем вновь заговорили в 2012 году. Музей "Булгаковский дом" решил учесть предыдущие ошибки и не ставить все скульптуры вместе, а про примус уже и вовсе никто не вспоминал. "Мы хотели бы в следующем году сделать булгаковскую тропу: рассредоточить скульптуры по маршруту от дома на Большой Садовой, где писатель жил, через переулки и сквер до Патриарших, – объясняет Николай Голубев, директор музея. – Таким маршрутом Михаил Афанасьевич скорее всего и пользовался, чтобы попасть на Патриаршие, им же сегодня пользуются и посетители музея, и москвичи, которые просто гуляют".

Музей начал воплощать идею в жизнь. На Патриарших напротив места для памятника поставили значок "Запрещено разговаривать с неизвестными", а у входа в музей установили скульптуру Бегемота и Коровьева. "Никаких вопросов и претензий у местных жителей не возникло. Но этот памятник принадлежит городу, и мы не можем им просто так распоряжаться. Мы проходим согласования и собираем подписи за установку памятника Рукавишникова. Уже есть более трех тысяч голосов. Их собирают в музее, здесь же можно увидеть макет", – говорит Николай Голубев.

Макет памятника Булгакову работы Рукавишникова. Фото: музей, театр "Булгаковский дом"

Раздвоение Булгакова: быть ли соседству?

Тем временем булгаковская география расширялась. Сначала недалеко от Патриарших, в Большом Козихинском переулке, был построен клубный дом. Его назвали "Булгаков", чем очень удивили местных жителей и наследника писателя. В октябре этого года на пересечении этого же Большого Козихинского и Спиридоньевского переулков именем писателя был назван небольшой сквер.

Именно этот сквер был одобрен Комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме на заседании 24 ноября как место для установки памятника Булгакову в 2016 году. Правда, в качестве автора монумента был выбран скульптор Георгий Франгулян. "Размер бронзовой скульптуры пока не определен, предположительная высота – полтора человеческих роста. Фигуру поставят на лепной постамент в виде рукописей. Бронзовому Булгакову на вид будет чуть больше 40 лет. Он будет в пальто, под пальто – костюм, в руках – шляпа. В зубах – папироса", – описывается идея Франгуляна на сайте мэрии.

Новый сквер имени Булгакова. Фото: Светлана Кондратьева

Председатель комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов рассказал, что, хоть проект памятника одобрен, существует камень преткновения. "Есть возражения от местного населения, нам прислал их муниципальный депутат. Это значит, что будет проведен дополнительный опрос по поводу места установки, и оно может быть изменено", – пояснил эксперт. На вопрос, как он оценивает возможность установки памятника не в сквере, а на самих Патриарших, собеседник m24.ru ответил, что вряд ли это возможно, так как у прудов высокий статус, они сами – памятник природы. "Что касается проекта Рукавишникова – не знаю, он к нам не обращался", – добавил он.

Скульптор Георгий Франгулян подтвердил, что детально говорить об облике и месте памятника еще рано, так как "есть некоторые шероховатости". Выбор сквера, недавно названного именем Булгакова, он считает удачным. "На Патриарших уже стоит памятник Крылову. Установить там еще и Булгакова – изначально ошибочное решение. А новый сквер – камерный, и памятник там никого не будет возмущать", – сказал Франгулян.

Николай Голубев, напротив, считает сквер не самым лучшим местом, так как он почти не связан с самим писателем: "Булгаков там разве что несколько раз проходил". А на саму ситуацию с двумя инициативами директор музея смотрит философски: "Вы знаете, здесь напрашивается параллель с любимым писателем Булгакова, Николаем Гоголем. Все мы знаем, что в Москве есть два памятника Гоголю, и стоят они на расстоянии 200 метров друг от друга. Такое ощущение, что Булгакову суждено повторить эту историю, – говорит Голубев. – Будет жаль, если памятник Рукавишникова не будет установлен. Он, на мой взгляд, более художественный и выстраданный. Но при этом я бы очень не хотел какой-то борьбы по поводу двух памятников".

Такой подход понятен тем, кто работает с булгаковской темой. Тут ссорься – не ссорься, придумывай – не придумывай, все будет только одним образом – правильно. На этом ведь, как писал Булгаков, построен мир.

Скульптура Рукавишникова Бегемот и Коровьев. Фото: музей, театр Булгаковский дом

Москва булгаковская, старая и новая

Любая книга живет в первую очередь в фантазии и сердцах читателей. И именно они либо дарят автору бессмертие, либо забывают его. С этой точки зрения интересно, как благодарные потомки расширили булгаковскую Москву почти в два раза.

Первая волна "новой географии" – попытки с помощью искусства визуализировать связь города с писателем и отчасти выполнить роль памятника ему. Если монумента нет – можно хотя бы нарисовать. В 2006 году в Марьиной Роще, с писателем напрямую не связанной, появилась композиция дизайнера Любови Миросенко: Бегемот и Коровьев на скамейке, разукрашенная под трамвай мусорка и тепловая подстанция с граффити на тему. К сожалению, фигуры героев оттуда исчезли.

Фото: uznai-mir.blogspot.com

В 2014 году Москву украсила серия граффити команды "33+1", посвященная "Мастеру и Маргарите", "Собачьему сердцу" и пьесе "Иван Васильевич". Рисовали там, где позволяли технические возможности, на пустых стенах, например. Оглядывались на реальную булгаковскую географию, но добавляя фантазию. Большинство работ можно увидеть в районе Арбата. Там же, в переулках, на торце пятиэтажного дома в 2014 году команда ZUKCLUB нарисовала большой портрет Михаила Афанасьевича.

Фото: ZUKCLUB

Еще одна группа новых булгаковских адресов связана с коммерцией. Заведения, брендирующиеся через литературу, в разное время буквально облепили Патриаршие пруды. Тут и аптека "Борменталь", и кафе "Бегемот" и "Маргарита" через дорогу друг от друга. На Арбате, по которому летела на метле героиня романа, есть хостел "Булгаков". А вот салон красоты "Мастер и Маргарита" и зоомагазин "Шарикоff" открыли, вероятно, люди, зачитавшие в детстве до дыр его книги.

Интересно, предполагал ли писатель, говоря словами Воланда Мастеру (а по сути – желая того же самому себе) "ваш роман прочитали", что роман "Мастер и Маргарита" не только прочтут, но и так сильно полюбят, что буквально пропишут в городе? Этого мы никогда не узнаем. Но мы можем замечать детали. Например, однажды весной на Патриарших прудах стояла экскурсионная группа, и на вопрос одного из участников "Почему же писателю до сих пор нет в Москве памятника?" вторая экскурсантка ответила: "Наверное, потому, что вся Москва и есть памятник Булгакову". И в чем-то она права.

