Полиция продолжит охранять федеральные музеи – Мединский

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция продолжит охранять все музеи, которые находились под ее защитой ранее, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.

"Это согласованный с нами список. Охрана осталась во всех музеях, где она была раньше", – цитирует министра информагентство.

Напомним, в июле текущего года Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности органов внутренних дел на 110 тысяч человек.

Под сокращение попали и стационарные посты управления вневедомственной охраны МВД. С 1 ноября их должно остаться 262. Так, охраны лишатся многие органы власти, банки и суды.

В августе руководство Эрмитажа получило уведомление, в котором говорилось, что с ноября музей останется без охраны полиции. Аналогичные уведомления получили 29 федеральных музеев из 46.

Однако 8 октября первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что утвержден перечень объектов культуры, подлежащих обязательной полицейской охране.

В список входят четыре детских лагеря, четыре библиотеки, 10 архивов, а также 46 музеев в 24 субъектах страны.

26 октября опубликовали полный список музеев, которые останутся под охраной МВД.