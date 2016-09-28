Малый театр откроется на 1,5 года раньше запланированного срока

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Малый театр откроется после реконструкции на полтора года раньше запланированного срока, сообщает Агентство "Москва".
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, свои двери театр откроет уже в этом году.
В рамках реконструкции должны быть укреплены здания, внедрены современные технологии без изменения исторического облика и обновлены инженерные коммуникации. Здание, которое является памятником архитектуры XIX века, реконструируют с сохранением исторического облика.