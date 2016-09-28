Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 18:43

Культура

Малый театр откроется на 1,5 года раньше запланированного срока

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Малый театр откроется после реконструкции на полтора года раньше запланированного срока, сообщает Агентство "Москва".

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, свои двери театр откроет уже в этом году.

Здание Малого театра расположено в центре Москвы и входит в архитектурный ансамбль Театральной площади. Его реконструкция началась в апреле 2014 года.

В рамках реконструкции должны быть укреплены здания, внедрены современные технологии без изменения исторического облика и обновлены инженерные коммуникации. Здание, которое является памятником архитектуры XIX века, реконструируют с сохранением исторического облика.

