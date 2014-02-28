Оружейная палата Кремля начала продажу билетов онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Билеты в Оружейную палату и на посещение ансамбля Соборной площади теперь можно приобрести онлайн, информирует пресс-служба Музеев Московского Кремля.

"Друзья, с радостью сообщаем о возможности приобрести билеты в Оружейную палату и на посещение ансамбля Соборной площади онлайн", - говорится в сообщении на страничке в социальной сети Facebook.

Заказать билет можно на специальной странице сайта Музеев.

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" включает в себя музей-сокровищницу Оружейную палату, Соборную площадь и его знаменитые храмы, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольню Ивана Великого, выставки в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца.