Расписание столичных лекций: 27 – 31 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 27 мая

Литературный критик, телеведущий Николай Александров приглашает на лекцию "Рассказы Чехова и лирическая комедия "Вишневый сад". Это мероприятие завершит цикл "В поисках утраченных смыслов. Рассуждение о текстах". В рамках проекта обсуждаются наиболее значимые произведения русской литературы ХIX века.

Для участия необходима регистрация - lectures.gmt@gmail.com.

Начало – 19.00. Вход – 250 рублей.

Адрес: Государственный музей Л.Н. Толстого, улица Пречистенка, 11.

Лекция "Наполеоновские войны" является составляющей цикла "Война и мир в истории цивилизации". Вы узнаете о загадочной личности Наполеона и причинах, толкавших его на очередной вооруженный конфликт. Также лектор пояснит, почему Наполеон, начинавших свою карьеру в качестве генерала революции, с годами превратился в обыкновенного тирана и захватчика.

Начало – в 21.00. Вход – 1000 рублей.

Адрес: Еврейский культурный центр на Никитской, улица большая Никитская, 47/3.

Вторник, 28 мая

Пешеходная экскурсия "Архитектурные стили Москвы" поможет узнать, чем ранний классицизм отличается от зрелого, а эклектика от модерна. Также лектор расскажет, как назначение здания влияет на его архитектурный облик, в чем особенности московской архитектуры.

Начало – 19.00. Необходима предварительная запись по телефону +7 (495) 690-05-51 или по почте 6900551@muar.ru.

Адрес: Государственный музей имени А.В. Щусева, улица Воздвиженка, 5/25.

Круглый стол "Культура звука/шума/тишины" приурочен к пятому ежегодному фестивалю экспериментального звука "Подготовленные среды 2013". Музыкальный журналист, критик Денис Бояринов, директор Центра электроакустической музыки Андрей Смирнов, звуковой художник, куратор Patrik K.H. будут обсуждать звуковое искусство, саунд-арт, культуру тишины. Кроме того, спикеры дадут определение терминам звуковой и шумовой культур и раскроют культурные традиции в сфере социальных пространств. Круглый стол проходит в рамках образовательной программы "ВИНЗАВОД ПРОСВЕТ".

Начало – в 19.00. Вход бесплатный. Необходима регистрация - event1@winzavod.ru

Адрес: ЦСИ "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, 1, строение 6.

Среда, 29 мая

Пресс-аташе посольства государства Израиль в Москве Алекс Кагальский прочтет лекцию "Правила профессиональной PR-деятельности". Эта встреча пройдет в рамках традиционных Дней открытых дверей МАСА. Посетители познакомятся с современными методами работы в масс-медиа, получат практические инструменты взаимодействия с прессой. Кагальский обещает поделиться своим опытом общения с журналистами.

Для участия в лекции необходима предварительная регистрация по телефону +7 (495) 915-70-70 или по почте moscow@il4u.org.il. При этом в названии письма необходимо указать – "Встреча с Алексом Кагальским".

Начало – 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Израильский культурный центр, улица Нижняя Радищевская, дом 14/2, 1.

Загадочный мир актеров откроется посетителям лекции "Театр дю Солей", которую прочтет театровед и историк Беатрис Пикон-Валлен. Французский театр дю Солей основан в 1964 году Арианой Мнушкин. По сей день зрителей делают очевидцами волшебных представлений, аналогов которым нет во всем мире. В чем секрет успеха отдельных спектаклей, вы узнаете из занимательного рассказа Пикон-Валлен.

Начало – в 16.00. Вход бесплатный.

Адрес: Центр имени Мейерхольда, улица Новослободская, 23.

Четверг, 30 мая

Лекция "Как одеться эксклюзивно" наверняка пригодится столичным модникам и модницам. Проведет ее российский дизайнер Дмитрий Кутейко. Он развеет общепринятый миф о том, что модные тенденции зарождаются на Западе. Оказывается, с европейскими марками могут конкурировать и отечественные бренды. Также ожидается показ одежды российских дизайнеров.

Лектор расскажет о деятельности Игоря Чапурина, Алены Ахмадуллиной и Ульяны Сергиенко.



Начало – 19.30. Вход – 1500 рублей.

Адрес: Институт репутационных технологий Art&Image, улица Сущевская, 19, строение 4.

Лекция "Есть ли Европа после Евросоюза" станет первой в цикле дискуссий "Современный мир в эпоху перемен". Ни для кого не секрет, что Европа переживает исторический переломный момент. Европейская интеграция нуждается в скорейших и качественных изменениях. Вы узнаете, почему Европе может грозить социальное расслоение, какие категории стран выделяют эксперты, почему возникает неприязнь к Германии, что пошатнуло лидирующие позиции Франции. Также вы проанализируете, как изменения в Европе отражаются на России.

Начало – 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

Пятница, 31 мая

Лекция "Средневековый суд", которую прочитает историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Ольга Тогоева, - это возможность сформировать представление о средневековых принципах "непролития крови", а также о том, как вершили суд сильные мира сего тысячелетия назад.

Также вы узнаете о судебных поединках, эволюции судебного производства и формах божьего суда.

Начало – в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

Лекцию "Цвет как он есть" подготовил фотохудожник Вадим Москалев. Он поговорит с посетителями о цвете в фотографии и других произведениях искусства. За основу мастер возьмет собственное восприятие цвета. Вы узнаете о цветовых особенностях и значении цвета в восприятии фотографии или картины.

Начало – 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: центр современного искусства М'АРС, Пушкарев переулок, 5.