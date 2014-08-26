Москвичи стали вдвое чаще посещать музеи - мэр

Сергей Собянин открыл новую экспозицию в Дарвиновском музее

Сергей Собянин в ходе осмотра нового интерактивного образовательного центра "Познай мир - познай себя" в Дарвиновском музее предложил чаще проводить уроки в музеях.

"Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству музеев, но качество музейных экспонатов иногда оставляет желать лучшего. Но музеи, как и все в Москве, совершенствуются и развиваются, и за последние несколько лет количество посетителей музеев увеличилось почти вдвое. Этому способствовали и дни открытых дверей, и "Ночь в музее", и другие мероприятия. И начали появляться интерактивные музеи, где можно не только "посмотреть", но и "потрогать", а также проводить уроки", - сказал Собянин.

Мэр Москвы выразил надежду, что для столичных школьников новые интерактивные музеи будут интересны. "Я дам соответствующее поручение, чтобы наши школьники как можно чаще посещали музеи и узнавали об окружающей природе, истории развития человечества. Это будет полезно для них", - добавил Собянин.

Официальное открытие центра намечено на 1 сентября. Мэр также познакомился с работой Центра молодежного инновационного творчества "Бионик Лаб", действующего на базе музея.

Общая площадь нового центра "Познай себя - познай мир" составляет 192 квадратных метров. Так, там представлены тактильные экспонаты, интерактивные панели со специальными разработанными компьютерными программами, которые знакомят посетителей со строением и работой человеческого тела. Кроме того, посетители смогут узнать о новых достижениях в биомедицине и геронтологии. Сергей Собянин поручил использовать эту экспозицию для организации школьных уроков и внеклассных занятий с детьми.

Экспозиция состоит из трех разделов. В разделе "Познай себя" представлены экспонаты, которые знакомят гостей центра со строением человеческого тела и его отличиями от других представителей живого мира. Например, посетители будут иметь возможность увидеть мир глазами пчелы, кролика, собаки или шимпанзе, а также помериться силами с разными животными.

Раздел "Единство всего живого" познакомит с разнообразием растительного и животного мира. Раздел погружает гостей в путешествие - от устройства клетки до устройства всей биосферы, а в комплексе "Геном" можно узнать строение ДНК человека и животного. Третий раздел - "Познай мир", представлен интерактивными экспонатами распространенных представителей флоры и фауны Москвы и Подмосковья. Посетители о строении и особенностях жизнедеятельности растений, там же расскажут об анатомии и привычках животных.

Дарвиновский музей - один из самых оснащенных естественно-научных музеев России. Так, в нем создана единая познавательная среда, основанная на современных технических решениях: сенсорные экраны, электронные киоски, интерактивные столы, 3D-кинотеатр, цифровой планетарий. По словам мэра Москвы, в этой интерактивности заключен познавательный и образовательный потенциал музея.

Добавим, что художественное решение центра "Познай себя - познай мир" создано заслуженным художником России А.Н. Коновым. Часть материалов для Центра предоставили: Фонд "Династия", FOX International Channels, канал National Geographic, Московский педагогический государственный университет.

История вопроса Действующий в Дарвиновском музее Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Бионик Лаб" является учебно-производственной лабораторией для детей и молодежи, интересующихся инженерным делом и биотехнологиями. Центр оборудован 3D-принтерами, 3D-сканером, фрезерным станком, паяльной станцией, системой видеотрансляции процессов производства. В центре ведется работа над 10 молодежными проектами, среди которых – создание антропоморфного робота, беспилотных летательных аппаратов, разработка робото¬технического конструктора, универсальных станков для цифрового производства, персональных мониторов здоровья и другие.

Действующий в Дарвиновском музее Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Бионик Лаб" является учебно-производственной лабораторией для детей и молодежи, интересующихся инженерным делом и биотехнологиями. Центр оборудован 3D-принтерами, 3D-сканером, фрезерным станком, паяльной станцией, системой видеотрансляции процессов производства. В центре ведется работа над 10 молодежными проектами, среди которых – создание антропоморфного робота, беспилотных летательных аппаратов, разработка робото¬технического конструктора, универсальных станков для цифрового производства, персональных мониторов здоровья и другие.



В настоящее время по Москве действует еще 11 центров аналогичных "Бионик Лаб": Академия, Творческая мастерская МАМИ, Лаборатория "Neurobotics Laboratory", Станкин, Центр инновационных разработок ВАО, Техноспарк, Экспони, Мовиком, ВебКонсалт, Типография Графика, Центр прототипирования Высшей школы экономики. Они оснащены современным оборудованием и специализируются на робототехнике, электронике, биомеханике, трехмерном моделировании, промышленном дизайне, производстве оборудования для прототипирования.

При этом все центры являются открытыми для жителей Москвы любого возраст. Так, за 2013 года их посетило более 8 тысяч человек.