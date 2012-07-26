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Новости культурного мира

26 июля 2012, 15:10

В музее Булгакова может появиться литературное кафе и кинозал

музеи

"Нехорошая квартира" - музей Булгакова в Москве - будет переделана. В частности, предлагается объединить госмузей с частным, открыть электронную библиотеку и даже использовать технологии 3D. Итоги конкурса на переделку музея подведут в сентябре

В столице завершился прием заявок на новую концепцию развития музея имени Михаила Булгакова.

Участники предлагают объединить государственный музей с частным музеем «Булгаковский дом», находящимся в том же доме на улице Большая Садовая, 10. Также предлагается открыть электронную библиотеку и активно использовать в выставочном пространстве интерактивные технологии.

По словам сотрудников, сейчас "Нехорошей квартире" не хватает экспозиционной площади. Многие экспонаты негде разместить.

Директор музея Валентина Дименко считает, что необходимо купить четыре квартиры рядом, в которых сейчас располагаются офисы. Тогда выставочное пространство расширится до 500 квадратных метров.

- Для такого писателя, как Михаил Булгаков, 160 квадратных метров экспозиционной площади – мало. А так получится – 500 квадратных метров, - сказала она.

Также сотрудники хотят обустроить в музее кинозал, лекционный зал и литературное кафе.

Конкурс стартовал 15 июня. Целью конкурса, как сообщается в документе, представленном на сайте музея, «является определение творческой группы, специализирующейся в области музейного и выставочного проектирования, которая разработает концепцию Музея М.А. Булгакова».

Среди прочего, победитель должен будет сформулировать ответы на вопросы: каким должен быть музей? Кому он должен быть адресован? Как должна быть построена его деятельность и что будет принципом формирования композиции?

Итоги будут подведены в середине сентября.

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