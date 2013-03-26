Кутузовская изба в музее "Бородинская битва" стала мультимедийной

Фото: ИТАР-ТАСС

Кутузовская изба, являющаяся частью музея-панорамы "Бородинская битва" на западе Москвы, после реставрации стала мультимедийной.

"Нам удалось избу восстановить, несмотря на то, что она уже претерпела изменения временем – бревна прогнили. Для создания представления о ходе Военного совета сотрудники музея подготовили специальное светозвуковое оформление экспозиции, которое позволяет погрузиться в атмосферу этого события", – сообщил заместитель директора по развитию музея-панорамы Владимир Преснов.

Он отметил, что о Военном совете в Филях рассказывает сам Кутузов. "Мы узнаем его мысли, мы понимаем, как нелегко давалось ему решение о сдаче Москвы. Такая мультимедийная система введена с открытием избы", – добавил он.

Кутузовская изба была закрыта более 20 лет и открылась вместе с обновленной панорамой "Бородино", в год 200-летия Бородинского сражения.