Новый археологический музей создадут в Московском Кремле

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Музей археологических находок планируют открыть в Московском Кремле к 2020 году, передает Агентство "Москва".
По словам руководителя Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, этот проект подразумевает организацию нового архитектурного пространства, что потребует не только финансовых затрат, но и согласования со многими организациями, в том числе – Управления делами президента, Министерства культуры и Археологического музея.
Гагарина добавила, что на данный момент уже создана концепция виртуальной версии такого музея. Его посещение будут организовывать по просьбе ФСО организованными группами, а также по сеансам.
Уже в этом году Музеи Московского Кремля приурочат к 100-летию революции 1917 года выход книги, в которой расскажут о том, как выглядел Кремль в 1917 году. По словам Гагариной, в нее войдут ранее неопубликованные материалы.
Приобрести ее можно будет в музее-заповеднике "Московского Кремля".
В мае прошлого года на территории Кремля для туристов разбили новый сквер – он разместился на месте демонтированного 14-го корпуса. Сам корпус, построенный в 1934 году и закрытый на реконструкцию с 2012 года, не являлся памятником архитектуры Московского Кремля и не был внесен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Работы по сносу велись по новой технологии: несущие конструкции спиливали, из фрагментов стен формировали квадраты, которые поэтапно вывозили, чтобы не причинить ущерба ни Кремлевской стене, ни памятнику.