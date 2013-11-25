На базе музея Бахрушина могут построить музейно-театральный центр

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в рамках развития Государственного центрального театрального музея хотят открыть музейно-театральный центр на территории бывшей усадьбы Бахрушина. Однако из-за недостатка финансирования реформирование усадьбы откладывается.

"Все подготовительные работы для начала новой базы для музея созданы – мы разработали предпроектное предложение с архитектором Сергеем Гнедовским, получили экспертизу и подпись замминистра, тогда еще им был Павел Хорошилов. Но пока что финансирование не выделяется, хотя оно запроектировано. В этом году мне ответили, что средств, к сожалению, нет", - приводит слова директора музея Дмитрия Родионова РИА Новости.

Предполагается, что главное здание усадьбы освободят от музейных служб, которые переедут в музейно-театральный центр. Место под его строительство уже определено.

В бывшем каретном сарае могут появиться лекторий, выставочные и концертный залы.

Дмитрий Родионов рассказал, что сотрудники музея хотели бы проводить больше разнообразных программ, однако нехватка площадей не дает реализоваться замыслам.