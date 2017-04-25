Около 68 тысяч человек приняли участие в "Библионочи" в Москве

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Около 68 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь" в столице в этом году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Темой "Библионочи" стало "Новое прочтение". Мероприятия в библиотеках города продлились до 06:00. В библиотеке № 67 прошла встреча с радио- и телеведущим Александром Гордоном, а в Доме Гоголя гости пообщались с писателем Денисом Драгунским.

Всего в акции приняла участие 441 библиотека, а также литературные музеи и книжные магазины. Тематические программы также прошли в торговых центрах.