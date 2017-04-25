Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 11:40

Около 68 тысяч человек приняли участие в "Библионочи" в Москве

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Около 68 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь" в столице в этом году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Темой "Библионочи" стало "Новое прочтение". Мероприятия в библиотеках города продлились до 06:00. В библиотеке № 67 прошла встреча с радио- и телеведущим Александром Гордоном, а в Доме Гоголя гости пообщались с писателем Денисом Драгунским.

Всего в акции приняла участие 441 библиотека, а также литературные музеи и книжные магазины. Тематические программы также прошли в торговых центрах.

Всероссийская акция "Библионочь" прошла в столице в ночь с 22 на 23 апреля. В рамках акции состоялось более 1700 мероприятий. Центральным местом проведения акции стала Триумфальная площадь. На открытии руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подписал приказ о начале работы портала "Списанные книги". Портал запустят 6 июня.

По всей России в акции приняли участие более 100 тысяч человек. В российских библиотеках прошло более 10 тысяч мероприятий. В рамках проекта библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлили часы работы и представили специальные программы. Акция стала шестой по счету.

