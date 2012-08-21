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Культура

21 августа 2012, 19:08

Выставка "Портрет/пейзаж: границы жанра" откроется в ММСИ

музеи живопись выставки культура художники Московский музей современного искусства семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

В Московском музее современного искусства откроется выставка "Портрет/пейзаж: границы жанра". Она составлена из работ, принадлежащих Музею изобразительных искусств французского города Нанта.

На выставке зрители смогут проследить историю трансформации портретного и пейзажного жанров с XVI века до наших дней, сообщает московский департамент культуры.

Выставка состоит из двух самостоятельных и при этом взаимосвязанных экспозиций. Историю развития портретного жанра открывают произведения XVI века, историю пейзажа — классические ландшафты XVII столетия.

Среди произведений старых мастеров — портреты Тинторетто и Жана-Батиста Греза, пейзажи Жан-Жака-де Боуасьё, Хермана Ван Сванефельта, Поля Серюзье, Рауля Дюфи и других.

Но большее внимание уделено современным произведениям искусства. Среди них - работы Вито Аккончи, Марины Абрамович, Герхарда Рихтера, Гилберта и Джорджа, Дугласа Гордона, Розмари Трокель и других авторов.

Выставка пройдет с 24 августа по 21 октября.

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