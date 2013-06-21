"Бутырку" предлагают отреставрировать и превратить в VIP-изолятор

Фото: ИТАР-ТАСС

Бутырскую тюрьму нужно отреставрировать и превратить в VIP-изолятор. Такую идею озвучил в эфире "Москва FM" писатель, журналист, москвовед Александр Васькин.

"Сюда можно перевести заключенных особого типа, то есть тех, кто обладает большим состоянием. Сейчас таких заключенных у нас не мало. Пусть люди сидят в центре Москвы в отреставрированном бутырском замке с телевизором, холодильником и прочими удобствами", – считает Васькин.

Напомним, власти планируют переместить Бутырский следственный изолятор из столицы в ближнее Подмосковье. Идею переноса поддерживает Общественная палата, которая обсуждает этот вопрос с представителями Службы исполнения наказаний и другими профильными структурами. А в освободившихся зданиях предлагают открыть музей и офисы.

Однако Васькин считает, что здание, которое является памятником архитектуры, должно использоваться по прямому назначению, а строилось оно в качестве тюремного замка. В Москве уже есть подобные музеи, такие как Музей истории ГУЛАГа и общественный центр им. Сахарова, поэтому открывать еще одно заведение такого рода он не считает нужным.