Музей пчелы откроют на ВДНХ в июле

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Музей пчелы откроют в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ. Первых посетителей музей сможет принять уже в июле, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, данный проект реализуется совместно с Союзом пчеловодов России, который раньше занимал этот павильон.

Музей будет уникальным в своем роде – москвичи смогут увидеть через стекло жизнь целого улья – от появления пчел на свет до производства меда. Также посетителям расскажут, как отличить натуральный, хороший мед от подделок; что такое перга, прополис и мумие; как используют мед в медицине.

Площадь павильона составляет 200 квадратных метров, улей и музейная экспозиция займут большую ее часть. Для экспозиции пчеловоды выберут отечественные породы пчел, адаптированные к городской среде в средней полосе России.

В теплое время года пчелы будут свободно перемещаться по территории ВДНХ и возвращаться к себе домой, зимовать они смогут в пределах помещения музея.

2017 год объявлен в России Годом экологии. В Москве планируют открыть Музей леса, Музей Москвы-реки, провести климатический форум и вывести новый сорт розы, который назовут "Москвичка".