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Культура

20 августа 2014, 09:44

Выставка фотографий из архивов музея Малого театра открылась в Москве

музеи выставки библиотеки культура фотографии Малый театр семейная и молодёжная политика эскизы

Фото: kultura.mos.ru

С 19 августа по 10 октября в детской библиотеке №130 работает выставка "От идеи к воплощению", на которой представлены фотографии из архивов музея Малого театра.

В экспозицию включены эскизы костюмов к спектаклю режиссера Евгения Симонова "Горе от ума", который был поставлен в 1963 году. Эскизы созданы художницей Юлией Волковой.

"На снимках изображены актеры Игорь Ильинский, Никита Подгорный, Михаил Царев, Нелли Корниенко", - сообщили в столичном департаменте культуры.

На ряду с фотографиями представляют книги и аудиоматериалы, посвященные творчеству Грибоедова, истории Малого театра и его актерам.

Выставку можно посетить с понедельника по пятницу; с 12.00 до 18.00. По субботам – с 11.00 до 17.00. Вход свободный.

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