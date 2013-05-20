Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 17:17

Культура

Расписание столичных лекций: 20 – 24 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 20 мая

Художественный критик Ирина Кулик проведет лекцию "Крис Берден – Марина Абрамович. Перформер как каскадер и как мученик". Девушка вдохновилась выставкам "Все в настоящем должно быть преображено. Мэтью Барни и Йозеф Бойс" (Венеция) и "Луиз Буржуа – Ханс Беллмер. Удвоение пола" (Гаага).

Каждая лекция общего цикла представляет собой некий кураторский проект. На одном поле представлены два художника, отношения между которыми постоянно меняются. Это и союзничество, и антагонизм, и пародирование.

Начало – в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: образовательный центр "Гараж", улица Крымский Вал, 9, строение 4.

Любителей творчества Михаила Булгакова приглашают поразмышлять, как "Мастер и Маргарита" соотносится с советской традицией, почему именно Воланд стал самым обаятельным персонажем романа и как сам литератор относился к созданному им образу дьявола. Ответы на эти вопросы узнают посетители лекции "Булгаков. Воланд – вчера, сегодня, завтра".

Начало – 19.30. Вход – 1000 рублей.

Адрес: Центральный дом литераторов, улица Большая Никитская, 53.

Вторник, 21 мая

В рамках цикла "Музеи архитектуры в мире" и программы "Музей > Новое пространство" состоится лекция "Музей как посредник между архитекторами и обществом". О работе и взаимодействии европейских музеев с обществом, о роли музея архитектуры в национальном и международном контексте расскажет директор Немецкого музея архитектуры DAM во Франкфурте Петер Шмаль.

Начало – 18.00. Вход бесплатный.

Адрес: Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, улица Воздвиженка, 5.

Лекция "Эдгар Мюллер: 3D стрит-арт" состоится в рамках фестиваля "Земляничное дерево". Известны граффити-художник Мюллер расскажет собравшимся о своем творчестве и о связи с видеоэкологией города.

Россию Эдгар посетил для того, чтобы создать проект в рамках стрит-арт фестиваля "Изумрудные холмы". Цель этого проекта – развитие молодежных субкультур, а также оформление городской инфраструктуры и ландшафта при помощи произведений уличного искусства.

Начало – в 18.00. Вход бесплатный.

Адрес: центральный выставочный зал "Манеж", Манежная площадь, 1.

Среда, 22 мая

Аналитик моды Татьяна Кулахметова проведет лекцию "Обзор тенденций в женской моде. Осень-зима 2013-2014". Мероприятие организуют для профессионалов в сфере Fashion-индустрии, а также для тех, кто неравнодушен к моде.

Кулахметова затронет вопросы стилей, особенностей ассортимента, тканей. Цвета, орнамента.

Начало – в 18.30. Вход – 2000 рублей.

Адрес: Институт репутационных технологий Art&Image, улица Сущевская, 19, строение 4.

В Сети можно найти сведения, которые поступают в архивы и базы данных от сотрудников космических и наземных обсерваторий. С этой информацией могут ознакомиться как ученые, так и астрономы-любители. На лекции "Онлайн-астрономия" вас расскажут, как пользоваться Международной Виртуальной Обсерваторией.

Начало – 19.30. Вход – 200 рублей.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная. 4, корпус 1.

Четверг, 23 мая

Новости сегодня отслеживает каждый второй житель планеты. Общество, политика, спорт, культура, наука – все это вызывает ежедневный интерес. Но знаете ли вы, как создаются новости? Главный редактор журнала "РБК" Антон Попов расскажет, как за последние годы изменилась структура новостей, в чем ценность информационных агентств и чего хочет читатель от новостей и репортеров, которые их делают.

Начало – 18.00. Вход бесплатный.

Адрес: ВГБИЛ, зал литературы по искусству, улица Николоямская, 1.

Лекция "Я смотрю на Москву через призму поэзии" - это хорошая возможность узнать о творчестве литераторов и прогуляться по городских закоулкам. Вам откроют уголок культурного острова Москвы между Арбатом и Пречистенкой. Гид проведет экскурсию по тем местам, где вдохновлялись Лев Толстой, Есенин, Михаил Булгаков, Андрей Белый. Вы побываете там, где создавались полотна Михаила Нестерова, поймете, что связывает братьев Весниных и Евгения Вахтангова.

Начало – 18.00. Вход – 300 рублей.

Адрес: станция метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Встреча участников – у выхода.

Пятница, 24 мая

На лекции "Мода и нравы Эпохи джаза" вы узнаете о периоде зажигательных дансингов, традиционных автопробегов и строгости конструктивизма. Период этот обозначен в промежутке между 1948 и 1933 годом. Характерные признаки эпохи – отрицание старой морали, новые модные веяния и смелые девушки-флапперы, коротко стриженные, танцующие ночь напролет, не желающие ассоциировать себя с хранительницами домашнего очага.

Вы узнаете о советской и мировой моде 1920-х. рассказ лектора подкрепят фотографии и передовицы старых газет.

Начало – 19.30. Вход – 200 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4.

Лекция "Футуризм. Гримасы машинного века" позволит познакомиться с первым из модернистских течений, чьи последователи обращались к общественно-политических манифестам. Футуризм практически одновременно возник в Италии и во Франции. Представители течения стремились к эстетическому утверждению эры урбанизма.

Начало – в 20.00. Вход – 300 рублей.

Адрес: свободное пространство "Циферблат" на Пушкинской, улица Тверская, 12, строение 1.

