В День экскурсовода москвичей научат погружаться под воду

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

21 февраля ежегодно отмечается День экскурсовода. В учреждениях департамента культуры Москвы состоятся мероприятия, посвященные этому празднику.

Нарисовать свою азбуку. В Музее С.А. Есенина не только научат выводить буквы, но и расскажут о зарождении письменности на Руси и первых отечественных школах.

Место : Музей С.А. Есенина : Музей С.А. Есенина Время: 18:00 Цена: от 400 рублей



Связать идеологию с архитектурой.Музей Москвы проведет экскурсии "Большой сталинский стиль с посещением гостиницы "Ленинградская". Участники мероприятия узнают малоизвестные факты об архитектурных ансамблях Фрунзенской набережной, жилом доме И. Жолтовского на Моховой улице 1934 года, здании Совета труда и обороны А. Лангмана, гостинице "Москва" и других. Гости узнают, как политические и идеологические тенденции в стране влияли на архитектуру.

Место встречи : Зубовский бульвар, 2, корп. 3, у ресепшена : Зубовский бульвар, 2, корп. 3, у ресепшена Время: 13:00 Цена: от 500 рублей



Повидать посла. Экскурсия "Москва посольская с посещением Старого Английского двора" также будет организована Музеем Москвы. Здесь откроются тайны посольских дворов Греции, Новой Зеландии, Австралии, Сирии, Афганистана и других. Старый Английский двор, на территории которого устраивались приемы и совершались сделки, тоже входит в число мест, где побывают участники экскурсии.

Место встречи : Зубовский бульвар, 2, корп. 3, у ресепшена : Зубовский бульвар, 2, корп. 3, у ресепшена Время: 13:00 Цена: от 800 рублей



Стать экскурсоводом. В Музее Зеленограда состоится ролевая игра для школьников "Музееград". Ребята на полтора часа станут экскурсоводами, художниками и работниками отдела фондов.

Место : г. Зеленоград, ул. Михайловка, корп. 1410 : г. Зеленоград, ул. Михайловка, корп. 1410 Время: 14:00 – 15:30 Цена: 80 рублей



Покататься на подводной лодке. Посетители музейно-паркового комплекса "Северное Тушино" (Музей истории ВМФ) примут участие в экскурсиях на подводной лодке Б-396, а также познакомятся с экспонатами выставки "Страницы морской славы. Великая Отечественная".

Место : Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" : Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" Время: в 13:00 Бесплатно



Кроме того, в этот день состоятся экскурсии в доме-музее Марины Цветаевой, Музее истории ГУЛАГа, Дарвиновском музее. Подробную программу можно увидеть здесь.