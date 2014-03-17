В Госдуме предлагают разрешить фото- и видеосъемку во всех музеях

В российских музеях разрешат фотографировать экспозиции

В российских музеях можно будет свободно фотографировать экспонаты и коллекции. Полученные фотографии можно будет распространять без согласия администрации музеев. Такие поправки в законодательство предложил подкомитет Госдумы по интернету и развитию электронной демократии.

Однако при принятии такого решения должен учитываться принцип разумного ограничения, рассказала в эфире радио "Москва FM" член президиума Российского комитета Международного совета музеев Галина Андреева.

"С одной стороны, посетителям должно быть комфортно, музей должен притягивать их, с другой стороны, существует авторское право применительно к произведениям современных художников. Некоторые коллекции, например, графика, требуют бережного отношения, особых условий съемки", - сказала она.

Сейчас во всем мире идет тенденция общей открытости и доступности музеев, но при соблюдении определенных условий, отметила Андреева. Посетители могут делать любительские съемки на память, для профессиональных - нужен определенный свет и другие параметры. Кроме того, вспышка может повредить экспонатам. Чтобы приобрести более качественное изображение посетитель может просто пойти и купить открытку.

В свою очередь, автор законопроекта, депутат Алексей Казаков считает, что свободная съемка экспонатов пойдет на пользу в деле популяризации музеев. По его мнению, снятие запретов приведет к повышению посещаемости культурных заведений.

Отметим, что в настоящее время в некоторых музеях фото- и видеосъемка запрещена либо разрешена за определенную плату.