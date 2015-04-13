Секреты Музея детства: как работает луноход и почему медведи урчат

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Музее детства, открывшемся 31 марта в Центральном детском магазине на Лубянке, всегда многолюдно. Взрослые гости вспоминают, какие неваляшки, куклы и машинки были их любимыми игрушками, а дети учатся правильно переворачивать рычащих мишек, которые старше их самих. Корреспондент M24.ru тоже совершил путешествие в детство и узнал, какие машинки в СССР были самыми продвинутыми, где на самом деле у медведя опилки и каким игрушкам сложнее всего дарить вторую молодость.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Секреты рычащих мишек

Музей детства находится на седьмом этаже Центрального детского магазина, вход в него бесплатный. Здесь можно представить, как выглядели полки "Детского мира" и других магазинов игрушек лет 30–40 назад. В витринах стоят плюшевые мишки, настольные игры, часть из которых полузабыта (например, настольный "Морской бой"), проектор для диафильмов, машинки, куклы и неваляшки, среди которых есть довольно экзотические (например, неваляшка в виде щенка). А часть экспонатов просто лежит на полках, их можно брать и играть.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"В экспозицию мы выбрали самых узнаваемых персонажей детства. Игрушки, которые были буквально у каждого, – рассказывает директор Музея детства Михаил Коробко, – Мы собирали фонд около полутора лет: проводили акцию по сбору экспонатов, ходили по коллекционерам и антикварным магазинам, искали редкие игрушки. Хотя, как оказалось, не так сложно найти старую игрушку, как неиспорченную, непогрызанную. Пластмассовому Буратино традиционно грызли нос, у Чиполлино пытались оторвать макушку. Нелегко найти куклу, которую девочка не подстригла и не покрасила".

Есть здесь и специальный стенд, где показана механика игрушек. На полках лежат "рычалки", и "урчалки" из плюшевых игрушек, шкура мишки с механизмом "суставов" и другие приспособления, обычно скрытые от глаз. Так что те, кто в детстве пытался понять, почему медведь урчит, почему у него качается голова и двигаются лапы, найдут ответы на эти вопросы.

Made in детство

Рядом с каждым экспонатом – небольшая табличка с названием игрушки, годом и местом ее выпуска. Кроме того, производству игрушек посвящен отдельный уголок. Часть из них делали на обычных взрослых, а то и вовсе военных фабриках. Так, игра "За рулем" делалась на Томском приборном заводе, а набор игрушек серии "Военная техника" – на Тульском патронном. Красивую оранжевую гоночную машинку производили на Кишиневском тракторосборочном заводе, а заводную игрушку Аленушку – на Ленинградском заводе металлоизделий. Были, конечно, и классические фабрики детских игрушек: Московский завод пластмассовых игрушек "Малыш", Московский опытно-экспериментальный завод игрушек "Огонек", фабрика "Радуга" и другие.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Часть детских игрушек привозили из-за рубежа. Например, при входе в Музей детства сидит желтый мишка родом из ГДР. Определить его заграничность довольно легко – у нас не делали таких ярко-желтых косолапых, только бурых или белых. Отечественный бурый мишка сидит в другой части комнаты. Он рекордсмен – самый большой медведь, производившийся в СССР. "Этот мишка – 1967 года рождения, почти ровесник здания "Детского мира". Вопреки словам песенки Винни-Пуха, опилки у медведя не в голове, а в животе – голова бы отвалилась под их весом", – рассказывает Михаил Коробко.

Доктор для игрушек

Куклы, пупсы и кораблики в витринах выглядят аккуратными и нарядными, но на самом деле они попадают в музей в не самом лучшем состоянии. И прежде чем попасть в экспозицию, они проходят через руки реставратора Софии Ивановой.

"Иногда приносят просто гору из ручек, ножек и головы со словами, мол, это была кукла, можете восстановить? Я делаю тело, придумываю, как могла выглядеть одежда на этой кукле, подбираю ткани той эпохи… Вот эта кукла в синем платье именно так, почти из ничего, была воссоздана. С плюшевыми игрушками тоже много работы – в них играли лет 30 назад, за это время они пылятся, шерсть сваливается. Я их распарываю, вынимаю старые опилки, стираю шкуру и вставляю синтепон – на опилки у многих детей аллергия", – рассказывает реставратор.

По ее словам, сложнее всего реставрировать машинки и модели – там много маленьких частей.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Не всем людям так везет, что они могут хобби сделать профессией. Игрушки были именно моим увлечением, а работала я врачом-кардиологом. Раньше ремонтировала людей, теперь в основном игрушки", – делится София.

Как у папы с мамой

Настоящим счастьем для ребенка была возможность поиграть во взрослых и их занятия, скопировать жизнь людей на жизнь игрушек. Поэтому наборы мебели, посуды или инструментов были мечтой многих детей. Отдельный уголок музея занимает такая мечта – игрушечная комната. В шкафу, созданном на обыкновенной мебельной фабрике, висят вешалки и платьица, в серванте стоит посуда, а у кроватки – настоящие пружины.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Рядом – кухня “Анютка” с кастрюльками, плитой, шкафчиками. По словам директора музея, миниатюрная мясорубка работает и может спокойно измельчить какие-нибудь одуванчики – настоящая "игра в хозяйку". В рабочем состоянии и швейные машинки. Даже самая маленькая, пластмассовый "Кузнечик", может что-нибудь прострочить.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Умные машинки

Среди редких экспонатов музея – интеллектуальные машинки. Одну из них, луноход 1985 года выпуска, можно было запрограммировать на маршрут: выставить с помощью кнопок, сколько секунд в какую сторону ехать. "Это была моя мечта детства, папа обещал купить, я так ждал этого момента!", – рассказывает посетитель музея своей спутнице, – а в этой машинке вставлен был механизм вроде того, что в есть в зажигалке, и если ее разогнать, – она искрила".



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Иногда в музее демонстрируют способности еще одной машины - скорой помощи, которая едет на звук. Хлопать и топать, привлекая машинку, начинают все посетители, втягиваясь в игру.

Мнение эксперта С "Детского мира" когда-то буквально началось мое коллекционирование. Будучи школьником, ходил в и покупал машинки на детские сбережения. Помню, тогда (в период 1990–2000 годов) они продавались на отдельной полке около моделей кораблей и танков, и стоили порядка 100 рублей. КамАЗы или другие грузовики стоили дороже и были праздником на моей улице. Думаю, подобные истории, связанные с "Детским миром", есть у многих москвичей. За моделями, которые выставлены на витрине Музея детства, сегодня коллекционеры бегают гораздо больше, чем за их потомками 1990-х и 2000-х, потому что они интереснее. На советском производстве была лучше покраска и деталек больше. Машинки красили настоящей автоэмалью в цвета как у больших машин, и упаковывали в красочные разноцветные коробки для каждой модели. Выше была и цена – дешевле 30–50 рублей за штуку их было не купить, и такая машинка для каждого мальчишки была настоящим событием. Кстати, самой сложной моделью была старая "Нива": c кучей двигающихся деталей, колеса поворачивались, двери открывались и т.д. Чем позже, тем проще становилась при сохранении общих форм и штампов: переставали открываться багажник и капот, пропал хром, колеса становились проще, раньше и металл был лучше.

Роман Евдокимов коллекционер

Песни, мишки, диафильмы

Многие игрушки попадают в Музей детства через дарителей. Хотя каждый такой акт дарения дается людям тяжело, ведь они расстаются с частичкой детства. "Вообще такие музеи, как ни парадоксально, делаются для взрослых. Потому что у детей нет ностальгии, а у взрослых она есть, – говорит Михаил Коробко, – с другой стороны, это место, куда взрослый может пойти с ребенком, и обоим будет интересно".

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Чтобы младшее поколение представляло себе историю места, в котором находится музей, раз в час здесь демонстрируют короткий мультик про Центральный детский магазин. Директор вспоминает, что однажды был забавный случай – маленький мальчик спросил родителей, можно ли, когда закончится кино, начать все покупать? А еще однажды, когда, по традиции, заиграла грампластинка с песней "Крылатые качели", кто-то из посетителей начал подпевать. Другой подхватил, и через пару секунд песню пел хором весь музей.

В планах Музея детства – менять время от времени экспозицию, ведь игрушек в фонде довольно много, и можно, например, делать тематические подборки к 1 сентября и Новому году. А еще здесь планируют показывать диафильмы. У многих посетителей это слово вызывает больше эмоций, чем кино, и сразу переносит в детство. На этот эффект и рассчитан музей. Где еще взрослый человек может полноправно почувствовать себя ребенком? Даже сотрудники это периодически делают.

"У нас в музее все продумано до мелочей, даже имя у директора самое правильное – Миша. А мишек здесь, как вы видите, чем больше, тем лучше. Музей, кстати, и открылся в его день рождения. Так специально было задумано", – говорит на прощание реставратор, параллельно запуская новую песню на грампластинке.