Центр моды планируют открыть в Москве летом 2017 года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Центр моды в Москве примет первых посетителей летом 2017 года, сообщает Агентство "Москва".

Особую экспозицию, посвященную моде и истории костюма, планируют создать на базе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

По словам первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, в проекте принимают участие сотрудники музея, а также российские дизайнеры и модельеры. Аристархов отметил, что ремонт здания, в котором разместится экспозиция, уже завершен.

В Центре моды перед москвичами и гостями столицы предстанет вся история русского костюма: с древних времен до эпохи ар-деко, моды советского времени и современных тенденций.