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Культурное наследие

04 февраля 2015, 11:28

Музейный городок в музее им. Пушкина начнут строить уже в этом году

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Проект архитектурного бюро "Меганом". Пресс-служба Москомархитектуры

Строительство музейного городка в музее им. А.С. Пушкина начнется в этом году. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"К августу мы должны получить рабочую документацию по самой главной нашей части, по новому строительству. Это наше новое хранение, реставрационный и музейно-выставочный комплексы", - сказала Лошак.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил важность начала этих работ. "Самое главное, что сдвинулось с мертвой точки строительство музейного городка. Мы надеемся, что в этом году стройка качественно ускорится", - подчеркнул Мединский.

Как сообщили в Министерстве культуры, в 2014 году музей организовал 77 выставок, экспозиции посетили около 980 тысяч человек. В этом году стоит задача увеличить посещаемость до 1,25 миллиона человек.

Архитектурную концепцию музея Пушкина создаст "Проект Меганом"

Ранее M24.ru сообщало, что архитектурную концепцию развития ГМИИ им. Пушкина разработает бюро "Проект Меганом". Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский, в свою очередь, отметил, что при развитии музейного квартала не будет снесено ни одного исторического здания.

Напомним, конкурс был объявлен 10 апреля прошлого года совместно министерством культуры РФ и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Конкурс прошел в один этап, в нем приняло участие три архитектурных бюро - "Проект Меганом", архитектурное бюро Сергея Скуратова Architects и бюро ТПО "Резерв".

После реализации новой концепции планируется увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год, а также увеличение музейной площади с 49 тысяч до 105 тысяч квадратных метров. Новая концепция должна быть реализована в 2018 году. Объем федеральных средств, выделенный на реализацию концепции музея, составляет 22 миллиарда рублей.

Развитие территории ГМИИ имени Пушкина

Музейный городок Пушкинского должен стать первым современным музейным комплексом в России. Новая концепция развития музея позволит сделать не просто несколько отдельно стоящих зданий, а настоящий культурный кластер. Основа концепции – создание музейного квартала и расширение пространства выставок. В результате музейные площади увеличатся до 105 тысяч квадратных метров, а количество посетителей вырастет с 1,3 миллиона человек в 2013 году до трех миллионов человек ежегодно.

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При этом на территории музея будут снесены все преграды. Оставят лишь исторические заборы и объекты культурного наследия. Дорога вокруг главного здания станет пешей, а территория музея Рериха будет интегрирована в систему пешеходных дорог.

Вход на выставки, вызывающие особый интерес публики, организуют со стороны Малого Знаменского переулка, а между экспозициями можно будет перемещаться под землей. Также территория усадьбы Вяземско-Долгоруковых будет увеличена засчет подземных уровней, а сама усадьба будет соединена с задним двором главного здания музея.

В парке соорудят летний павильон и будут проводить фестивали и временные выставки.Кроме того, в рамках реконструкции могут сузить проезжую часть на улице Волхонка, увеличив тротуар и превратив его в полноценный бульвар.

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