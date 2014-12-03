"День Перельмана" пройдет в музее занимательных наук "Экспериментаниум"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В музее занимательных наук "Экспериментаниум" 6 декабря пройдет "День Перельмана". Для посетителей организуют блиц-экскурсии.

Мероприятия посвящены ученому, основоположнику занимательной науки Якову Перельману.

Блиц-экскурсии начнутся в 13.00, 14.00 и 15.30. Гостей музея ждут опыты и эксперименты, описанные в книгах Перельмана. Сотрудники музея расскажут, какие экспонаты по эскизам ученого хранятся в "Экспериментаниуме".

Мастер-класс "Занимательная физика" стартует в 15.00. В программе – занимательные задачки, интересные эксперименты и рассказ о Доме занимательной науки.

Все экскурсии и лекцию бесплатный при покупке билета в музей.

Кстати, 6 декабря в "Экспериментаниуме" проведут конкурс для посетителей.

"Подойдите к нашим экскурсоводам и назовите пароль "Вопрос от Перельмана". Экскурсовод задаст вам научный вопрос – за каждый правильный ответ вы получите по жетону. Соберите пять жетонов и обменяйте их на приз", - отметили в музее.

Яков Перельман родился 4 декабря 1882 года. Перу ученого принадлежат 47 научно-популярных и 40 научно-познавательных книг, а также 18 школьных учебников и учебных пособий.

По инициативе Перельмана был создан Дом занимательной науки с отделами физики, математики и астрономии.