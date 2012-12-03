В московской "Бутырке" откроют музей памяти жертв репрессий

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия Общественной палаты РФ по сохранению историко-культурного наследия поддержала идею создания российского отделения общества "Мемориал" в Бутырской тюрьме, сообщает РИА Новости.

По словам координатора движения "Архнадзор" Константина Михайлова, идею создания музея необходимо прорабатывать не только усилиями комиссии ОП, но и при участии Министерства юстиции и комиссии по социальным вопросам.

Кроме того, Общественная палата обратилась к московским властям с просьбой установить собственника "Расстрельного дома" – здания Военной коллегии Верховного суда СССР.

Дом, принадлежавший высшему военно-судебному органу СССР, затем перешел в ведомство Министерства обороны, а потом его выкупил Банк Москвы.

Как отметил член правления "Мемориала" Ян Рачинский: "Во всех бывших республиках СССР созданы музеи, сохраняющие историю, связанную с репрессиями. У нас есть Музей ГУЛАГа, но нет музея истории репрессий, а в этом здании подписывались тысячами приговоры о расстреле, в том числе Тухачевскому и лингвисту Поливанову".