Усадьбу Сумарокова-Тюляевой в Москве отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столичные власти согласовали проект реставрации городской усадьбы Сумарокова-Тюляевой, памятника архитектуры XVIII – начала XX века, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Усадьба расположена на улице Забелина.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, после реставрационных работ в усадьбе разместятся кабинеты и служебные помещения, а также парадные залы, конференц-зал и читальный зал. Кроме того, здесь планируют обустроить небольшую столовую и комнаты отдыха.



Леонов подчеркнул, что помещения первого и второго этажей усадьбы сделают доступными для маломобильных групп граждан. В частности, вход в здание будет расположен на уровне земли.

На первом и втором этаже постройки проведут реставрацию внутренней отделки помещений.

Перемещаться с этажа на этаж можно будет как по внутренней лестнице, так и на лифте, встроенном в лестничную клетку. Кроме того, снаружи к зданию пристроят металлическую лестницу, которая пройдет от мансардного этажа до уровня земли, а также грузового подъемника между первым и вторым этажами.

Городская усадьба Сумарокова-Тюляевой возводилась в несколько этапов с XVIII-го по начало XX столетия. Главный дом усадьбы восходит к XVII – XVIII векам. В строительстве принимали участие архитекторы Яковлев, Карин и Воскресенский.

