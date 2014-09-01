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Культура

01 сентября 2014, 16:18

Более 60 музеев будет работать бесплатно в День Города

музеи выставки День города Мультимедиа Арт Музей Музей Москвы Дарвиновский музей бесплатный вход

Фото: M24.ru/ Юлия Телегина

6 и 7 сентября в рамках празднования Дня Города москвичи бесплатно смогут посетить 67 музеев. Как сообщила пресс-служба департамента культуры, в акции примут участие Музей Москвы, Мультимедиа Арт Музей, усадьба "Коломенское", Новый Манеж и другие музейные площадки.

Распоряжение о "дне открытых дверей" в столичных музеях подписал глава депкульта Сергей Капков. Культурные учреждения не просто откроют двери для посетителей, но и предложат им специальные программы и выставки.

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Так, в Музее Москвы пройдет фестиваль "Москва будущего". Идея проекта подсказана серией старинных открыток 1914 года, изображающих фантастическое будущее города – футуристические здания и необычные виды транспорта. Сюжеты с открыток используют в аудио-визуальном перфомансе, который покажут во дворе Провиантских складов 6 сентября с 12.00 до 22.00. Кроме того, все желающие смогут построить свой город будущего из конструктора. На выставке "Москва: ускользающая реальность" зрители увидят серию работ Александра Виноградова и Владимира Дубосарского с образами Москвы разных эпох – от конца XIX века до наших дней. А ультрасовременные архитектурные объекты и проекты представят на выставке "Летающие города – крылатые люди".

Кроме того, в музее покажут профессиональные и любительские фотографии городских заводов и фабрик в рамках проекта "Сделано в Москве". А кульминацией фестиваля станет воскресный показ снятого в 1927 году документального фильма "Москва".

В Мультимедиа Арт Музее действует выставка "Война, покончившая с миром", посвященная 100-летию начала Первой мировой войны. Ее посетители могут увидеть уникальные фотографии, стерео-проекции, кадры кинохроники, русские и французские журналы военного времени.

В музее-усадьбе "Коломенское" пройдет концерт "Тебе, моя столица! Тебе, моя Москва!", открывающий международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо". На сцене под открытым небом выступят коллективы из Бразилии, Коста-Рики, Перу, Таиланда, Индонезии, Испании, Македонии и Чехии. Во второй части праздника пройдут выступления народного артиста России, композитора Олега Иванова, группы "Челси", квартета "Перфомен", участников детского конкурса "Евровидение".

В Дарвиновском музее откроется новый образовательный центр "Познай себя – познай мир" с сотней интерактивных экспонатов. Здесь посетители всех возрастов смогут увидеть мир глазами насекомых, детально рассмотреть клетки и подвигать рукой континенты.

Бесплатный вход в музеи

Московские музеи можно посещать бесплатно не только в День Города. Они открыты для горожан и туристов в каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, сэкономить на билетах в культурные учреждения можно в дни новогодних каникул.

Правда, нужно учесть, что в этих акциях участвуют только музеи, подведомственные столичному департаменту культуры. К выставочным залам и галереям федерального значения это не относится, поэтому за вход в Государственный Исторический Музей, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковскую галерею все равно нужно будет платить.


Напомним также, что 20 парков Москвы ко Дню Города подготовили концерты и праздничные программы. Так, в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль "Большие гости": посетителям предложат сыграть в гигантские шахматы и домино, посмотреть мини-спектакли, посетить творческие мастерские, площадки благотворительных фондов и музеев.

В Измайловском парке вечером 6 сентября состоится Фестиваль мюзиклов, в рамках которого москвичи смогут увидеть фрагменты из самых знаменитых музыкальных постановок "Кошки", "Ромео и Джульетта", "Метро", "Чикаго".

А в парке Северное Тушино на фестивале CULTФEST гостей научать танцевать кадриль и играть на лютне.

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