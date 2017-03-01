Тропические лягушки из Московского зоопарка появятся в Дарвиновском музее

Фото: пресс-служба Дарвиновского музея
Дарвиновский музей присоединится к празднованию Всемирного дня воды 18 марта, сообщает пресс-служба учреждения.
Десяток живых "мировых лягушек" из Московского зоопарка сразят наповал ярким тропическим окрасом, говорится в сообщении. Гостям музея расскажут о тех организмах, которые предпочитают природные озера и реки, и о тех, которые "прописались" в лужах и сточных водоемах. На демонстрационном занятии "Кто живет в луже" посетителям покажут под микроскопом организмы, ежедневно очищающие воду от промышленных загрязнений.
Квест "Пушистые водолюбы" познакомит с водными млекопитающими, которые не боятся намочить мех, чтобы добыть себе пропитание, сбежать от опасности и построить жилище. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" проведут в музее мастер-класс по созданию аквариума на бумажной тарелке.
