Тропические лягушки из Московского зоопарка появятся в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей присоединится к празднованию Всемирного дня воды 18 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Десяток живых "мировых лягушек" из Московского зоопарка сразят наповал ярким тропическим окрасом, говорится в сообщении. Гостям музея расскажут о тех организмах, которые предпочитают природные озера и реки, и о тех, которые "прописались" в лужах и сточных водоемах. На демонстрационном занятии "Кто живет в луже" посетителям покажут под микроскопом организмы, ежедневно очищающие воду от промышленных загрязнений.

Квест "Пушистые водолюбы" познакомит с водными млекопитающими, которые не боятся намочить мех, чтобы добыть себе пропитание, сбежать от опасности и построить жилище. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" проведут в музее мастер-класс по созданию аквариума на бумажной тарелке.

Праздник "Всемирный день воды" появился в календаре два десятилетия назад. Объявила о нем Генеральная Ассамблея ООН. По сведениям организации, с начала 2000-х 1,2 миллиарда людей живут в условиях постоянного дефицита питьевой воды, а к середине XXI века этот показатель превысит 4 миллиарда.

