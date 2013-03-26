Муниципальные депутаты предлагают ликвидировать районные управы

Фото: ИТАР-ТАСС

Муниципальные депутаты начинают сбор подписей за то, чтобы ликвидировать управы. Их функции они предлагают передать администрации муниципального округа, а должность главы муниципального образования сделать выборной. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал один из инициаторов обращения - депутат из муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас.

"Администрация муниципального округа будет подконтрольна, с одной стороны, жителям - через выбор главы администрации, с другой стороны - депутатам, которые тоже избираются жителями", - рассказал Янкаускас.

По его словам, это позволит сэкономить на дублирующих друг друга функциях, а также на зарплате некоторым чиновникам.

Напомним, ранее сложилась обратная ситуация. О ликвидации муниципалитетов задумались главы управ. Так, силами депутатов был ликвидирован муниципалитет района Печатники. Автор идеи Максим Мотин тогда сообщил, что это поможет ускорить процесс решения городских проблем и благополучно отразится на самоуправлении.