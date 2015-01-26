Про семейку Джетсонов снимут полнометражный мультфильм

Фото: facebook.com/TheJetsons

Студия Warner Bros. собирается снять полнометражный мультик про семейку Джетсонов – героев одноименного анимационного сериала, выходившего в США с 1962 по 1987 год.

Сценарий напишет работавший над "Доктором Дулиттлом 4" Мэтт Либерман, сообщает Deadline. По данным издания, ранее уже ходили слухи о том, что "Джетсоны" получат полнометражный ремейк. Но сначала планировалось снять фильм, а не мультфильм, кроме того, в ленте должен был быть задействован рэпер Канье Уэст.

"Джетсоны" - это мультсериал о семейке, которая живет в 2060-х годах. Большую часть работы за людей в мире, где происходят события ситкома, выполняют машины.

В сериале были воплощены и другие популярные научно-фантастические идея середины XX века. Например, в "Джетсонах" существовали инопланетяне и причудливые гаджеты.

"Джетсонов" выпускала студия "Ханна-Барбера". На этой же студии создавался мультсериал "Флинтстоуны», по сути аналогичный "Джетсонам", но рассказывающей о семье, которая живет в каменном веке.