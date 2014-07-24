Первый рисунок "Черепашек-ниндзя" продадут за 2 миллиона долларов

Фото: facebook.com/pages/TMNT-30th-Anniversary

Один из создателей "Черепашек ниндзя" (Teenage Mutant Ninja Turtles), художник Кевин Истмен, решил продать свой первый рисунок популярных анимационных героев за 2 миллиона долларов. Черепашка, созданная им в 1984 году, найдет нового обладателя на фестивале Comic Con, который пройдет в Сан-Диего с 24 по 27 июля.

Время продажи художник объясняет тем, что в этом году Черепашки ниндзя отмечают свое 30-летие. Кроме того, в августе кинокомпания Paramount выпустит новый полнометражный фильм об их приключениях.

Часть денег, вырученных от продажи рисунка, пойдет на благотворительность. "Он лежит у меня вот уже 30 лет, думаю, рисунку пришло время сменить дом. Мы работаем со многими благотворительными организациями, которым поможет его продажа", - цитирует Истмена, создавшего "Черепашек ниндзя" вместе с другим художником, Питером Леирдом, Variety.