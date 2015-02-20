Том и Джерри: 75 лет в бегах

Фото: facebook.com/TomandJerry

75 лет назад, 20 февраля 1940 года, вышла первая короткометражка про Тома и Джерри. К юбилею знакомых с детства кота и мышонка мы собрали мультики, герои которых тоже вечно соперничают друг с другом. Сильвестр и Твити, Койот и Дорожный бегун, Волк и Заяц и другие непримиримые противники - в нашем материале.

"Том и Джерри" Тома и Джерри придумали аниматоры Уильям Ханна и Джазеф Барбера, работавшие на Metro-Goldwyn-Mayer. Первоначально, в пилотной серии, кота звали Джаспер, а мышь - Джинкс. Однако уже ко второму эпизоду герои превратились в Тома и Джерри. Короткие мультики про кота, гоняющегося за хулиганом-мышонком, с 1940 до 1958 года показывали в кинотеатрах перед полнометражными фильмами. Мультфильм, семь эпизодов которого получили "Оскар", нередко критиковали за обилие насилия. И небезосновательно: его герои подрывались на взрывчатке, вставляли горящие спички друг другу между лап и вообще творили ад. Впрочем, попадались и такие серии, в которых Том и Джерри дружили. Оригинальных "Тома и Джерри" перестали выпускать в1958 году, тогда же Ханна и Барбера покинули MGM и открыли собственную студию. Однако в 1960-м мультфильм воскресили - правда, уже с другими аниматорами. Серии имели куда меньшую популярность, чем оригинальные. В 1975 году о своем детище вспомнили Ханна и Барбера. Они подключили к делу мультипликатора Чарльза Николса. Интересно, что серии этого периода обошлись без жестокости и соперничества: кот и мышь внезапно помирились и стали друзьями. В 1980 году воскресить "Тома и Джерри" вновь попробовали MGM. С 1990 до 1994 года на студии Ханны и Барбера выпускался мультсериал про юных Тома и Джерри. Было создано также несколько полнометражных лент про кота и мышонка. В настоящее время права на мультфильм принадлежат Warner Bros.



Looney Tunes / Merrie Melodies

Фото: facebook.com/LooneyTunes

Первые персонажи Looney Tunes были созданы в 1930 году на студии "Леон Шлезингер Продакшн", в 1944-м мультсериал выкупила Warner Bros.

Merrie Melodies - аналогичный мультсериал, запущенный в 1931 году и не имевший почти никаких отличий от Looney Tunes. Персонажи и в том, и в другом сериале появлялись одни и те же, только с разной регулярностью.

Элмер Фадд и Багз Банни



В мультсериалах Looney Tunes и Merrie Melodies (на русский обычно переводят как "Безумные мелодии" и "Веселые мелодии") героев-антагонистов много, но основная из таких парочек - Багз Банни и его заклятый враг Элмер Фадд. Они появились в 1940 году - как и Том с Джерри.

Фадд - охотник, который вечно ходит с массивным ружьем наперевес, а веселый кролик Багз - его цель. Во время погони за Банни Элмер, по законам жанра, вечно остается в дураках.

Сильвестр и Твити



У кота Сильвестра, в отличие от Тома, вместо мышонка - канарейка. Пытаясь поймать птичку Твити, он то и дело попадает в собственные ловушки.

Твити берет кота хитростью и умом. Еще ему периодически помогают другие персонажи: Бабуля (хозяйка Твити и Сильвестра) и бульдог Гектор, которого кот до смерти боится.

В некоторых сериях соперником Сильвестра выступает не Твити, а, например, кенгуренок Хиппети Хоппер, мышонок Спиди Гонсалез.

Вайл Койот и Дорожный бегун



Другая непримиримая парочка из Looney Tunes и Merrie Melodies - это калифорнийская кукушка-подорожник и койот. Птица, которой мечтает полакомиться Вайл, бегает слишком быстро, а все ловушки, которые койот для нее мастерит, ломаются или просто не срабатывают.

В конце каждой серии Дорожный бегун говорит "бип-бип" и смывается. Других реплик у персонажей нет.

Интересно, что автор мультяшных героев Чак Джонс отмечал в своей автобиографии нейтральность сериальной линии как причину ее успеха. Он говорил, что зрителю интересно наблюдать за койотом и кукушкой потому, что он не теряет симпатии ни к одному из персонажей. Хотя один герой выступает в роли охотника, а другой - в роли изворотливой добычи, в действительности они никогда не причиняют друг другу серьезного вреда.

"Ну, погоди!"

Кадр из мультфильма

Советскую классику про Волка и Зайца (1969), пожалуй, чаще других мультиков сравнивают с "Томом и Джерри". Нельзя сказать, что совершенно безосновательно: основная идея действительно одна. Правда, в отечественных мультиках нет жестокости и черного юмора, а героями вместо натуральных кота и мышонка выступают очень "человечные" Волк и Заяц, которые ходят в одежде и вообще, судя по всему, живут как простые советские граждане.

Кстати, создатели "Ну, погоди" заявляли, что посмотрели "Том и Джерри" только через несколько лет после выхода отечественного мультсериала.

Волк и Заяц



На каноническом советском мультхите выросло не одно поколение наших соотечественников. Герои по характеру друг другу диаметрально противоположны: Волк - хулиган, который громит музеи, издевается над горожанами и мусорит на улицах, а Заяц, наоборот, идеальный гражданин: и спортом занимается, и самодеятельностью, и вообще весь из себя положительный. Охотясь за Зайцем, Волк постоянно попадает в неприятности. Однако все обходится по-доброму, без жестокостей и садизма, характерных для приключений Тома и Джерри.

В конце каждой серии Волк, которого в очередной раз постигает неудача, кричит "Ну, заяц, погоди!"

"Симпсоны"

Фото: facebook.com/TheSimpsons

Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, идет с 1987 года. "Симпсоны" высмеивают все: от стереотипов, телевидения и знаменитостей до политики, религии, социальных проблем и многого другого. Не обошлось в сериале и без прямой аллюзии на "Тома и Джерри".

Щекотка и Царапка



Жестокость "Тома и Джерри" активно высмеивается в "Симпсонах". Пародией на мультфильм является "Шоу Щекотки и Царапки", которое любят смотреть Барт и Лиза.

В мультике мышь постоянно издевается над котом и его пытается убить. В ход идут мясорубки, бензопилы, пистолеты и многое другое. Мышонку нередко удается достигнуть своей зловещей цели: кот то и дело гибнет или становится инвалидом. Однако в следующей серии он каждый раз оказывается вновь живым и здоровым.

"Кот Леопольд"

Кадр из мультфильма

Советский мультик про интеллигентного кота, который хочет научить достающих его мышей "жить дружно".

Первый выпуск появился на экранах в 1975 году.

Кот Леопольд и мышата



В отличие от Тома, Леопольд не планирует ни за кем охотиться: он спокойный, очень добрый и интеллигентный. Однако Леопольда постоянно донимают своими проделками двое мышей-хулиганов. Они называют кота "подлым трусом" и всеми силами стараются вывести его из себя.

В конце каждой серии Леопольд произносит свою коронную фразу: "Ребята, давайте жить дружно". Мыши раскаиваются в своих грехах, но в новом эпизоде вновь возвращаются к хулиганству.

Анна Теплицкая