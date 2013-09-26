Парковка около лифта: можно ли хранить мотоцикл в подъезде

Жители дома в Печатниках требуют убрать мотоцикл из подъезда

Все больше молодых москвичей предпочитают передвигаться по городу на скутерах и мотоциклах - этот легкий и маневренный транспорт не только потребляет гораздо меньше горючего, чем автомобили, но и позволяет спокойно объехать любую пробку. К тому же "двухколесным друзьям" требуется совсем немного места для парковки - их можно оставить там, куда не протиснется ни одна машина. С другой стороны, байки могут стать легкой добычей для угонщиков. И хотя существует множество способов защиты мотоциклов и скутеров от угона, владельцы зачастую не рискуют оставлять их просто во дворе. Действительно, на ночь лучше загонять свой транспорт в гараж или парковать на охраняемой стоянке, но как быть тем, у кого нет такой возможности? Можно ли хранить свой мотоцикл в подъезде? M24.ru попробует ответить на этот вопрос.

Согласно жилищному кодексу Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности помимо квартир принадлежат также межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы и т.д. Доля общего имущества в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

"Мосгорсправка": Склады временного хранения вещей

Таким образом, владелец квартиры имеет право пользоваться территорией подъезда, кратной доле его жилплощади в суммарной жилплощади квартир подъезда. Иными словами, если площадь вашей лестничной клетки равна 8 квадратным метрам, а всего на ней расположены 4 квартиры, значит, вы имеете право распоряжаться 2 квадратными метрами этого пространства. И, в принципе, можете поставить там мотоцикл или скутер. Но при этом он должен быть расположен так, чтобы не мешать другим жильцам и, главное, не препятствовать проходу в случае экстренной ситуации, например, пожара. Горючее по этой же причине лучше заранее сливать. Соблюсти все эти условия крайне трудно, поэтому все-таки лучше придумать альтернативный способ хранения своего байка. Разумеется, прежде, чем парковаться в подъезде, нужно спросить соседей, не будут ли они против.

Это относится и другим крупногабаритным предметам, которые неудобно хранить в квартире, но и нельзя оставить на улице, например, детским коляскам. Если они не загромождают проход и не мешают соседям, то их можно держать в подъезде, хотя лучше приобрести складной вариант.

Но вот хранить на лестничной площадке зимние или летние (в зависимости от сезона) шины или выставлять туда старую мебель, бытовую технику или дедушкину библиотеку, для которых в квартире места нет, но расстаться жалко - точно не лучшая идея.

Чтобы не портить отношения с соседями лучше воспользоваться складом временного хранения вещей. Компаний, предоставляющих подобные услуги в Москве множество, поэтому найти подходящую не составит труда.

Минимальный срок хранения на таком складе - 1 неделя. Туда можно сдать мебель, велосипеды, сезонные вещи, одежду, книги. Нельзя хранить взрывоопасные и токсичные вещества, оружие, растения и животных, скоропортящиеся продукты, деньги и ценные бумаги.

Хранилища представляют собой боксы от 1 до 100 квадратных метров и контейнеры от 6 кубометров. Хранение вещей в боксе обойдется примерно в 550 рублей за квадратный метр, а в контейнере - от 3 тысяч рублей в месяц. Хранение зимних автомобильных шин, например, будет стоить от 90 рублей в месяц, а велосипеда - от 200 рублей в месяц. Отмечается, что все содержимое средней трехкомнатной квартиры может поместиться в бокс объемом 16 кубических метров.

Григорий Медведев