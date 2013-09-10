Для инспекторов столичной ГИБДД закупят 60 мотоциклов

Для столичных автоинспекторов закупят 60 мотоциклов

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на закупку 60 патрульных мотоциклов для инспекторов московской ГИБДД.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно тексту проектной документации подрядчик должен предоставить 60 мотоциклов с рабочим объемом не менее 1,17 кубов 2013 года выпуска, с классом топлива не ниже "Евро-3", с ABS, электронной сиреной и подогревом ручек.

Мотоциклы должны быть оборудованы двухцилиндровыми четырехтактными бензиновыми оппозитными двигателями с воздушномасляным охлаждением.

Преимущество остается за мотоциклами российского и белорусского производства. Если поставщик приобретет транспортные средства их производства, то получит 15-процентную надбавку от первоначальной цены контракта.

Максимальная цена контракта составляет 72 миллиона 684 тысячи 900 рублей. Заявки принимаются до 19 сентября, сам конкурс намечен на 30 сентября 2013 года.