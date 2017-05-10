Мосты МЦК архитектурно подсветят в темное время суток

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шестнадцать железнодорожных мостов МЦК до конца этого года получат архитектурно-художественную светодиодную подсветку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поскольку в подсветке всех объектов МЦК преобладает белый цвет, то и мосты будут подсвечиваться в той же цветовой гамме, чтобы не нарушать единый световой образ кольца. Использование в оформлении, например, красных и зеленых световых составляющих нежелательно, поскольку издалека могут восприниматься машинистами как сигналы семафоров.

Элементы подсветки будут располагаться так, чтобы не слепить машинистов. Кроме того, их надежно зафиксируют, поскольку они будут работать в условиях постоянной вибрации. Подсветка будет регулироваться автоматически.

В темное время суток будут подсвечиваться следующие мосты: через Ткацкую улицу, Щербаковскую улицу, через Лужнецкий проезд, Варшавское шоссе, улицу Вильгельма Пика, через ТТК в районе улицы Потылихи, Комсомольский проспект, Дмитровское шоссе, Шмитовский проезд, на пересечении МЦК с МЖД Ленинградского направления, на пересечении МЦК с МЖД Белорусского направления, на пересечении МЦК с МЖД Савеловского направления, а также Лужнецкий мост, Дорогомиловсий мост, Даниловский мост, Андреевский мост.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]