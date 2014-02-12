Кибераферисты придумали новый способ вымогать деньги за "антивирус"

Фото: ИТАР-ТАСС

Появилось очередное вредоносное приложение, которое вымогает у пользователей деньги под видом платы за антивирусное решение. В спам-рассылке злоумышленники предлагали сканирование компьютера на наличие в нем шпионского программного обеспечения, сообщает в среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на международной антивирусной компании компанию ESET.

По итогам проверки программа сообщает, что компьютер пользователя заражен вредоносным программным обеспечением, которое угрожает конфиденциальности данных. Избавиться от шпионского ПО кибераферисты предлагали за счет активации нового платного продукта, который на самом деле не имел ничего общего с антивирусными программами, сообщает ESET.

По данным компании, это не первый подобный инцидент. В 2013 году было зафиксировано несколько случаев распространения угроз под видом обновлений популярных антивирусов.