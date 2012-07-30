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Происшествия

30 июля 2012, 13:29

Мошенники присваивали деньги москвичей, притворяясь брокерами

мошенничество криминал ГУ МВД России по Москве

ИТАР-ТАСС

Участники группы компаний (ГК) "Броко" под видом легальной брокерской деятельности похищали деньги граждан. Такая информация поступила в УЭБиПК ГУ МВД по Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

По информации оперативников, злоумышленники для своей деятельности использовали сайты www.brocompany.com и www.brocompany.ru. На этих ресурсах размещена информация о том, что головной организацией ГК "Броко" является компания BrocoInvestments Inc. Указанное место ее расположения - оффшорная зона, республика Маврикий в Индийском океане. Сейчас оба сайта группы компаний недоступны.

Как установили оперативники в ходе проверки, юридические лица, входящие в "Броко", не имели разрешительной документации и лицензий на осуществление инвестиционной, брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по доверительному управлению денежными средствами.

Клиентам подставной фирмы демонстрировали "работу" с их денежными средствами на международных финансовых рынках. На самом деле эта деятельность была лишь имитацией. Но, несмотря на это, у граждан возникало представление, что деньги утрачены в результате неудачных торговых операций. Средства от пострадавших принимались как наличными (они вносились через платежный терминал в офисе ГК "Броко", расположенный на улице 2-я Брестская, дом 8), так и на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Установление и поиск всех участников мошеннической группы и граждан, пострадавших от их действий, продолжается.

Все пострадавшие могут обращаться в УЭБиПК ГУ МВД по Москве по телефону: 8 (495) 950-46-89.

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