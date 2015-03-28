Форма поиска по сайту

28 марта 2015, 11:39

Экс-глава управления судебного департамента задержан по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Бывший руководитель управления судебного департамента Москвы Вячеслав Липезин задержан и арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено по факту хищения бюджетных средств руководством ООО "Рабикон".

По данным следствия, главы компании представляли в московское управления судебного департамента Верховного суда России подложные постановления об оплате труда переводчику. В результате в минувшем году из российского бюджета пропало более 300 миллионов рублей.

В рамках расследования, кроме Липезина, уже задержан и арестован генеральный директор "Рабикона" Умар Заробетов.

Расследование уголовного дела продолжается.

