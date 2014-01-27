Главу испытательного центра Минобороны заподозрили в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава научно-испытательного центра исследований и перспектив развития бронетанковой техники Центрального НИИ Минобороны Олег Трегубенко арестован судом в Подмосковье за мошенничество в 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, в 2011 и 2013 годах Трегубенко взял на вакансии кладовщиков людей, которые свою работу не исполняли.

"Зная об этом, начальник центра подписывал приказы о начислении им заработной платы и иных выплат, которые перечислялись на открытые на их имена банковские карты, после чего денежные средства обналичивались и похищались, в общей сложности – более 1,2 миллиона рублей", - отметили в СКР.

Кроме того, мужчина весной 2013 года освободил подчиненного от его работы и поручил ему написать диссертацию от своего имени. За это Трегубенко назначил подчиненному ежемесячную дополнительную денежную выплату. Всего из бюджета ему было начислено более 340 тысяч рублей.

В результате в отношении начальника возбуждено уголовное дело по фактам "Мошенничества в особо крупном размере" и "Злоупотребления должностными полномочиями".