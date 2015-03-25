Лже-экстрасенс задержана за вымогательство 50 тысяч рублей

Как не стать жертвами лжеэкстрасенсов

Полиция задержала 33-летнюю лже-экстрасенса из Таджикистана, сообщает телеканал "Москва 24". По данным правоохранителей, женщина выманила у москвички 50 тысяч рублей, проводя магические обряды и якобы снимая порчу.

Пенсионерка из Москвы хотела спасти страдающего тяжелой болезнью 4-летнего внука. По телевизору она увидела рекламу центра, позвонила по указанному телефону, на том конце провода ее проблему выслушали, но запугали обеспокоенную судьбой ребенка бабушку еще сильнее.

По признанию пострадавшей, говоривший с ней мужчина начал употреблять такие слова, которые производят психологическое давление. "Положение ваше очень тяжелое, мальчик может умереть, но мы поможем вам…", - говорил он. За "магические" услуги москвичку заставляли платить деньги.

Сейчас мошенница, организовавшая преступный экстрасенсорный бизнес, задержана полицией. По мнению следствия, от ее действий могли пострадать несколько человек.

Пострадавшая пенсионерка жалеет о своей доверчивости и говорит, что лучше бы эти деньги она потратила на лекарства внуку. Мальчик сейчас находится под наблюдением врачей.

В похожей ситуации оказалась и еще одна пожилая женщина, на этот раз из Калининграда. Она отдала "целителям" более 2,5 млн рублей. И это с учетом того, что общение с ними на протяжении нескольких месяцев протекало только по телефону.

"На сеансе они увидели, что мой сын либо попадет в аварию, либо что-то с ним случится и я его потеряю. Я поняла, что с Нового года попала в очень сильную зависимость к этой женщине, с которой говорила по телефону, без нее я не могла сделать ни шагу. Она меня держала на телефоне и требовала: "Занимайте деньги, занимайте деньги", - рассказывает пострадавшая.

Юристы говорят, привлечь к ответственности таких консультантов и доказать их вину при условии, что человек добровольно обратился к ним за помощью, очень сложно. "Правового регулирования деятельности экстрасенсов у нас нет никакого вообще, - говорит юрист Алишер Захидов. – Лишь в самых редких случаях возможно возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество". Такие дела возбуждаются, дело доходит до суда и даже до приговора, но они крайне и крайне редки", - отмечает он.

Тем временем реклама той или иной организации, которая обещает чудодейственную помощь, появляется в сми каждый день.Это говорит о том, что спрос на такие услуги не падает.

Ранее М24.ru сообщал о том, как работают мошенники. Для того, чтобы снять сглаз или исцелиться, достаточно позвонить в студию и заплатить деньги. Суммы лжемаги обычно требуют немаленькие и, получив первый взнос, сажают клиента на крючок, грозясь, что проклятие вернется. Иногда суммы, которые вымогают мошенники доходят до сотен тысяч рублей. В полиции отмечают, что горожанам надо быть очень внимательными и не вестись на шарлатанов.

"Основная задача лжеэкстрасенсов - получить как можно больше денег. Людям необходимо обращать внимание на то, как предлагаются эти услуги. Если с вас постоянно требуют деньги, то это точно мошенники", - отметила руководитель пресс-службы УЭБиПК МВД Росиии по Москве Ирина Волк.

Юристы добавляют, что вернуть деньги будет непростым делом. "При переводе средств старайтесь взять документ, подтверждающий, что вы заплатили за оказанные услуги. Сгодится расписка или квитанция", - рассказал юрист Алишер Захидов.