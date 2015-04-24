Сегодня в СМИ: в какой валюте хранить вклады и судьба "Вконтакте"

Фото: М.24.ru

Подключение российских пивоварен к ЕГАИС отложили на год

Ранее Росалкогольрегулирование требовало подключить производителей к Единой государственной автоматизированной информационной системе с 1 июля 2015 года. Однако те заявляли, что к этому сроку не получится оснастить все пивоваренные заводы необходимым оборудованием и суметь отладить его бесперебойную работу. В результате РАР пошло на уступки и отложило этот срок до 1 июля 2016 года, передает "Коммерсант".

Минстрой и ФАС требуют застраховать счета для накопления средств на капремонт

Минстрой по поручению Дмитрия Медведева планирует ввести систему страхования спецсчетов по капремонту для управляющих компаний. Им предполагается давать льготные кредиты под 12-13 процентов годовых.

Минфин и юристы выступают против. По закону,требования по этим счетам при банкротстве банка попадают в третью очередь кредиторов. В этом случае, Агентство по страхованию вкладов, которое будет выплачивать возмещение по этим счетам, не сможет компенсировать свои расходы за счет имущества банка: на практике на третью очередь средств всегда не хватает, пишет "Коммерсант".

Минэкономики предложило упростить государственно-частное партнерство

Предлагается ускорить концессионные соглашения и заключать их без конкурса в случае отсутствия конкурентов. Также бизнесмены сами смогут выбирать объекты будущих концессий. Однако они боятся, что на рынок будут запущены проекты низкого качества. Это может привести к чрезмерной нагрузке на бюджет, претензиям контрольно-надзорных органов и признанию заключенных сделок ничтожными, транслирует их мнение "Коммерсант".

В Банке России готовят поправки к законодательству в связи с пенсионной реформой

Правительство РФ приняло решение сохранить накопительную часть пенсий. В связи с этим новые законодательные инициативы могут расширить возможности негосударственных пенсионных фондов, сообщает "Коммерсант". Готовящиеся поправки удешевят процесс привлечения пенсионных средств в облигации, которые выпускают инфраструктурные организации и которые создаются в форме концессий (государственно-частное партнерство). Также для НПФ предполагается ввести дополнительную постоянную часть вознаграждения, которая не зависит от результата инвестирования.

Подготовлен законопроект о защите жалобщиков на коррупционеров

Им будет положена охрана. Наиболее коррупционной до сих пор остается сфера госзакупок, передает мнение представителей Счетной палаты "Российская газета".

Мошенничеством в сфере предпринимательства могут признать только обман государства и организаций

Авторы поправок предлагают увеличить срок наказания с 3 до 6 лет за совершение преступления к крупном размере и с 5 до 7 лет - за совершение в особо крупном. При этом, если от действий предпринимателя пострадает частное лицо, то разбирательство будет идти по другой статье, например, обычное мошенничество, говорится в "Российской газете".

Аналитики: К концу 2015 года курс российской валюты вырастет максимум на 8 рублей

Если среднегодовая цена нефти останется на уровне 50 долларов за баррель, рубль не должен подняться выше 60 за доллар. Маловероятно его падение ниже 50 рублей за единицу американской валюты, так как этого рублю не позволит Центробанк, отмечают эксперты "Российской газеты".

На развитие ВДНХ может быть потрачено 163 миллиарда рублей

Комплекс разделят на шесть парков с разными функциями, чтобы задействовать территории, удаленные от Центральной аллеи. Помимо парков будет создан выставочный комплекс "Экспо", реконструирован 69-й павильон и возведены новые здания на месте 230-го и 206-го павильонов и нынешнего колеса обозрения, говорится в "Ведомостях".

Госдума может запретить хостелы в жилых домах

Обсуждается ряд мер для внесения в Жилищный кодекс: там предлагается закрепить понятие режима жилого дома и регламент нарушений прав соседей, на который жильцы смогли бы ссылаться в судах. Предприниматели, в свою очередь, заявляют, что власть хочет загнать бизнес в те рамки, в которых существовать он просто не сможет, пишут "Ведомости".

Государство окажет поддержку частным инвесторам на строительстве ЦКАД

Обсуждается возможность предоставить коммерческим банкам, которые будут финансировать строительство Центральной кольцевой автодороги, средства ЦБ по ставке 9 процентов. Это решение касается проблемных секций 3 и 4 ЦКАД, которые составляют больше половины нового кольца. Около 40 процентов в это строительство должны вложить инвесторы, сообщают "Ведомости".

РБК составил список самых выгодных валютных депозитов

Самое выгодное предложение у Московского кредитного банка - до 6 процентов при вложении 1000 долларов или 1000 веро на 12 месяцев. В Альфа-банке ставка по долларовому депозиту составляет 3,92 процента, а по вкладу в евро - 2,38 процента годовых. В некоторых банках увеличить процент можно, если открывать вклад через интернет-банк. Так, ставка по вкладу "Сохраняй" Сбербанка на 12 месяцев - 3,14 процентов, а по вкладу "Сохраняй онлайн" на тот же срок - 3,4 процента. Годовая доходность по вкладу "Все включено" в МКБ также выше на 0,25 процента, если открывать вклад через интернет-банк.

Однако аналитики, которых цитирует издание, рекомендуют хранить валюту все же в долларах.

После ужесточения закона о копирайте волна исков может обойти стороной соцсеть "Вконтакте"

С 1 мая вступает в силу расширенная версия принятого в прошлом году антипиратского закона, однако ведомства не торопятся предъявить обвинения "Вконтакте", которая входит в перечень крупнейших пиратских ресурсов в мире, по версии Торгового представительства США (USTR). Роскомнадзор попросил не включать "ВКонтакте" в перечень нарушителей. Крупнейшим представителям индустрии хотят дать время адекватно отреагировать на изменения законодательства, пишет РБК.