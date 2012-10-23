Следствие заморозило $400 млн на счетах экс-руководителя банка Москвы

Арест наложен в том числе и на зарубежные активы бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Следственные органы также заморозили более 400 миллионов долларов, принадлежащих Бородину

Следствие наложило арест на имущество экс-руководителей ОАО КБ "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, сообщается в пресс-релизе МВД.

Более 400 миллионов долларов, принадлежащих Бородину, "заморожены" следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге.

Кроме того, наложен арест на принадлежащее Бородину имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, автомобили.

Арестованы и принадлежащие Бородину более 8 миллионов акций "Банка Москвы", а также 125 миллионов рублей, находящиеся на счету подконтрольной Бородину компании "Плениум Инвест ЛТД" (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).

Следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество Бородина в Латвии: две квартиры и земельный участок. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам Латвии.

Сегодня также стало известно о том, что в Эстонии против экс-главы "Банка Москвы" возбуждено уголовное дело. Кроме того, новое руководство банка готовит для правоохранительных органов материалы о хищении бывшим менеджментом еще более 85 миллиардов рублей.

Напомним, в конце 2010 года в России в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из бюджета Москвы на сумму около 13 миллиардов рублей.

Известно, что сейчас Бородин скрывается от правосудия в Великобритании. А августе 2012 года Интерпол включил Бородина и Акулинина в так называемый "красный бюллетень" особо разыскиваемых лиц, что фактически равносильно международному ордеру на арест.