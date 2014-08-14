Дело о хищении 1,3 млн рублей со счетов москвичей направлено в суд

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Дело в отношении двух злоумышленников, которые снимали деньги с банковских счетов москвичей, направлено в суд. В общей сложности жертвами обвиняемых стали 15 клиентов банка. В общей сложности задержанные похитили около 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ходе расследования было установлено, что одна из обвиняемых с мая по ноябрь прошлого года похищала деньги. Средства переводились на банковские карты, их впоследствии снимал ее соучастник. Злоумышленница работала в банке консультантом и имела доступ к лицевым счетам граждан.

В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ходе обысков в квартирах, где проживали фигуранты дела, были обнаружены веские доказательства их причастности к совершенным преступлениям.

Задержанным предъявлено обвинение по 15 эпизодам мошенничества. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.