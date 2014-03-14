Следствие допросило Владимира Ашуркова в рамках уголовного дела

Фото: ntv.ru

В пятницу 14 марта помощник Алексея Навального по финансовым вопросам Владимир Ашурков был допрошен следователем. Об этом сообщает телекомпания НТВ. Ашуркова допросили в качестве свидетеля по делу бывшего председателя Калужского мясокомбината Юлия Калоева.

Напомним, Юлий Калоев подозревается в хищении 760 млрд рублей у "Сбербанка" и находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, он и его соучастники под видом получения кредита похитили деньги у банка и перевели их на оффшорные счета на Кипре. Также следствие располагает информацией о том, что, по некоторым данным, Калоев может находиться в Лондоне. В марте 2013 года Юлий Калоев был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По делу, возбужденному в отношении Калоева, Владимира Ашуркова допросили в качестве свидетеля. Допрос продлился два часа. Следствие заинтересовала связь Владимира Ашуркова с разыскиваемым бизнесменом – в частности, ежемесячные денежные переводы, которые Ашурков перечислял на банковскую карту Калоева.



В рамках расследования уголовного дела правоохранители приехали в апартаменты, принадлежащие бизнесмену. Следствие обнаружило, что квартиру в настоящий момент снимает Владимир Ашурков, который официально нигде не работает. Следователи предполагают, что Ашурков перечисляет на карту Калоеву деньги за съем квартиры.

По данным НТВ, общая стоимость квартиры составляет 200 млн рублей, а аренда элитных двухуровневых апартаментов в центре Москвы обходится Ашуркову почти в миллион рублей в месяц. Также телеканал сообщает, что Ашурков является владельцем двух иномарок премиум-класса, учредителем нескольких компаний, а также имеет номер социального страхования в США.