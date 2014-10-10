Подпольные банкиры пойдут под суд за мошенничество на 21 млн рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих подпольных банкиров, которые обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По версии следствия, обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью. Используя реквизиты фиктивных фирм, они открывали и вели счета юридических лиц, а также занимались переводом и обналичиванием денежных средств.

За свою деятельность "банкиры" получали комиссионные. В итоге они заработали более 21 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Дело одного из участников преступление было выделено в отдельное производство и в настоящий момент передано в суд.

Напомним, что весной 2014 года в столице был задержан организатор незаконной банковской деятельности, который занимался денежными переводами и обналичиванием денежных средств.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного еще в феврале 2014 года, оперативники провели 18 обысков в коммерческих банках, а также в ряде организаций и по месту жительства организатора.

Следствие установило, что задержанный совместно с другими лицами использовал счета ряда фиктивных организаций, открытых в семи крупных банках столицы. Без необходимых документов по поручениям физических и юридических лиц они занимались денежными расчетами. Незаконный доход деятельности участников группы составил свыше 10 миллионов рублей.